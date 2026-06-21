Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagvormittag entwickeln
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
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Der Goldpreis wertet am Montagvormittag um 0,83 Prozent auf 4.190,86 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.156,56 US-Dollar.
Währenddessen legt der Silberpreis um 1,55 Prozent auf 66,11 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 65,10 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.668,00 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 1.673,00 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,43 Prozent auf 1.276,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.258,50 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,97 Prozent auf 79,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 80,38 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,36 Prozent stärker bei 76,12 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 75,85 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,76 US-Dollar) geht es um -0,03 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,13 US-Dollar) geht es um -1,84 Prozent auf 3,08 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,66 Prozent.
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,23 US-Dollar am Vortag auf 11,28 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,13 Prozent auf 301,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 301,30 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,82 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,03 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,23 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,60 Prozent auf 84,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 82,69 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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