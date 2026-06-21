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Commodities im Blick

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagvormittag entwickeln

22.06.26 10:13 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagvormittag entwickeln | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.404,45 USD -5,14 USD -0,15%
News
Baumwolle
0,76 USD USD 0,03%
News
Bleipreis
1.934,20 USD -9,80 USD -0,50%
News
Dieselpreis Benzin
1,72 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,10 EUR 0,90 EUR 0,93%
News
Erdgaspreis - TTF
40,75 EUR -0,79 EUR -1,90%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,33 USD 0,10 USD 2,94%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.195,18 USD 38,62 USD 0,93%
News
Haferpreis
3,08 USD -0,06 USD -1,84%
News
Heizölpreis
84,01 USD 1,32 USD 1,60%
News
Holzpreis
633,00 USD 2,50 USD 0,40%
News
Kaffeepreis
2,75 USD USD
News
Kakaopreis
3.289,00 GBP 102,00 GBP 3,20%
News
Kohlepreis
127,00 USD 0,85 USD 0,67%
News
Kupferpreis
13.530,15 USD -81,85 USD -0,60%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD -0,01 USD -0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,40%
News
Maispreis
4,16 USD -0,02 USD -0,48%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,01 USD -0,22%
News
Milchpreis
16,05 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
News
Nickelpreis
17.589,00 USD -176,00 USD -0,99%
News
Ölpreis (Brent)
79,95 USD -0,43 USD -0,53%
News
Ölpreis (WTI)
75,92 USD 0,07 USD 0,09%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD USD
News
Palladiumpreis
1.277,50 USD 19,00 USD 1,51%
News
Palmölpreis
4.594,00 MYR 86,00 MYR 1,91%
News
Platinpreis
1.675,50 USD 7,50 USD 0,45%
News
Rapspreis
506,25 EUR 2,75 EUR 0,55%
News
Reispreis
12,28 USD 0,07 USD 0,57%
News
Silberpreis
66,04 USD 0,94 USD 1,44%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,20 USD 0,90 USD 0,30%
News
Sojabohnenölpreis
0,70 USD 0,01 USD 1,00%
News
Sojabohnenpreis
11,29 USD 0,06 USD 0,56%
News
Super Benzin
1,80 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
Weizenpreis
201,00 EUR -1,75 EUR -0,86%
News
Zinkpreis
3.584,40 USD 20,40 USD 0,57%
News
Zinnpreis
53.149,00 USD -302,50 USD -0,57%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,15%
News

Der Goldpreis wertet am Montagvormittag um 0,83 Prozent auf 4.190,86 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.156,56 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,55 Prozent auf 66,11 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 65,10 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.668,00 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 1.673,00 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,43 Prozent auf 1.276,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.258,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,97 Prozent auf 79,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 80,38 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,36 Prozent stärker bei 76,12 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 75,85 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,76 US-Dollar) geht es um -0,03 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,13 US-Dollar) geht es um -1,84 Prozent auf 3,08 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,66 Prozent.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,23 US-Dollar am Vortag auf 11,28 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,13 Prozent auf 301,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 301,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,82 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,03 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,23 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,60 Prozent auf 84,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 82,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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