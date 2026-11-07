Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 4.065,99 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion Finanzen.net
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