Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.874,44 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.874,44 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com