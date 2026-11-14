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Fokus Rohstoffpreise

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,010.00 USD -20.50 USD -0.68 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.14 %
News
Bleipreis
1,853.00 USD 10.00 USD 0.54 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.00 EUR 0.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.25 EUR -4.38 EUR -2.73 %
News
Erdgaspreis - TTF
92.23 EUR -0.84 EUR -0.90 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.23 USD -0.11 USD -3.29 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,874.44 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.62 USD 0.10 USD 2.77 %
News
Heizölpreis
112.54 USD -0.79 USD -0.70 %
News
Holzpreis
490.00 USD -1.50 USD -0.31 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD -0.02 USD -0.55 %
News
Kakaopreis
3,876.00 GBP 44.00 GBP 1.15 %
News
Kohlepreis
136.40 USD -1.00 USD -0.73 %
News
Kupferpreis
13,610.00 USD -102.00 USD -0.74 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.02 USD 0.94 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0.73 %
News
Maispreis
4.46 USD 0.04 USD 0.79 %
News
Mastrindpreis
3.39 USD 0.04 USD 1.10 %
News
Milchpreis
17.57 USD -0.14 USD -0.79 %
News
Naphthapreis (European)
826.92 USD -10.56 USD -1.26 %
News
Nickelpreis
16,025.00 USD 15.00 USD 0.09 %
News
Ölpreis (Brent)
95.84 USD 0.02 USD 0.02 %
News
Ölpreis (WTI)
88.56 USD -0.18 USD -0.20 %
News
Orangensaftpreis
1.36 USD -0.05 USD -3.30 %
News
Palladiumpreis
1,004.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,180.00 MYR 12.00 MYR 0.29 %
News
Platinpreis
1,489.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
18.02 USD -0.27 USD -1.48 %
News
Silberpreis
48.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
330.20 USD 4.80 USD 1.48 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.00 USD 0.49 %
News
Sojabohnenpreis
12.43 USD 0.16 USD 1.30 %
News
Super Benzin
1.98 EUR 0.01 EUR 0.41 %
News
Weizenpreis
231.50 EUR -4.50 EUR -1.91 %
News
Zinkpreis
3,745.00 USD -15.50 USD -0.41 %
News
Zinnpreis
48,295.00 USD 1,645.00 USD 3.53 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.04 %
News

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.874,44 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.874,44 US-Dollar.

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Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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