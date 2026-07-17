Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,01 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 56,01 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.596,00 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.250,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.250,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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