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Rohstoff-Marktbericht

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln

19.07.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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57,80 EUR 0,11 EUR 0,19%
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2,91 USD USD
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2,16 USD 0,00 USD 0,05%
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4.010,56 USD USD
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107,25 USD USD
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4.096,00 GBP -3,00 GBP -0,07%
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13.373,50 USD -191,50 USD -1,41%
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4,46 USD 0,01 USD 0,17%
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Mastrindpreis
3,46 USD USD -0,01%
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15,74 USD -0,02 USD -0,13%
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88,10 USD 3,87 USD 4,59%
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1.250,00 USD USD
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Palmölpreis
4.527,00 MYR -10,00 MYR -0,22%
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Platinpreis
1.596,00 USD USD
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Rapspreis
536,25 EUR -4,75 EUR -0,88%
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Reispreis
14,00 USD -0,01 USD -0,07%
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Silberpreis
56,01 USD USD
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Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD 0,80 USD 0,25%
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Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,01%
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Sojabohnenpreis
12,04 USD -0,01 USD -0,04%
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2,13 EUR 0,01 EUR 0,47%
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Weizenpreis
228,75 EUR -2,75 EUR -1,19%
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Zinkpreis
3.549,00 USD -42,00 USD -1,17%
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Zinnpreis
52.045,00 USD -815,00 USD -1,54%
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Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,70%
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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,01 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 56,01 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.596,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.250,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.250,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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