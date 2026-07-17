Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln

Rohstoff-Marktbericht

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.010,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.010,56 US-Dollar).

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In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,01 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 56,01 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.596,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.250,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.250,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net