Diese Länder sind die größten Goldproduzenten
Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt über 3.700 Tonnen Gold gefördert. Welche Länder produzieren die größten Mengen des seltenen Edelmetalls? Im folgenden Ranking stellen wir die Top 10 der größten Goldproduzenten unter den Ländern vor.
Gold gehört zu den seltensten Edelmetallen - aus einer Tonne Erdmasse, die aus einer Tiefe von 15 Kilometern gefördert wird, können nur rund vier bis fünf Milligramm des gelben Metalls gewonnen werden. Wie viel Gold graben die verschiedenen Länder durchschnittlich im Jahr aus?
Platz 11: Das Ranking
Das gelbe Edelmetall ist seit jeher eine der wertvollsten Ressourcen und aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Schmuck oder Münzen, aber auch in der Medizin und Elektronik, kaum wegzudenken. Das folgende Ranking stellt die Top 10 der größten Goldproduzenten unter den Ländern vor. Das Ranking basiert auf den Erkenntnissen des U.S. Geological Survey/USGS 2025. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.
Quelle: USGS 2025, Bild: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Platz 10: Indonesien
Mit der Produktion von insgesamt 90 Tonnen Gold erreicht Indonesien Rang 10. Im Vergleich zu 2024 (94 Tonnen) ist der Wert rückläufig.
Quelle: USGS 2025, Bild: Dr. Stephan Barth / pixelio.de
Platz 9: Peru
Mit einer Goldproduktion von 110 Tonnen liegt Peru auf Platz neun. Im Vorjahr produzierte das südamerikanische Land nur 108 Tonnen.
Quelle: USGS 2025, Bild: Antony McAulay / Shutterstock.com
Platz 8: Usbekistan
Usbekistan produzierte im Jahr 2025 130 Tonnen Gold und erreicht damit in diesem Ranking den achten Platz. Im Jahr 2024 waren es nur 129 Tonnen.
Quelle: USGS 2025, Bild: Sony Herdiana / Shutterstock.com
Platz 7: Mexiko
Auf dem siebten Platz landet Mexico. Im Jahr 2025 wurden 140 Tonnen Gold produziert, genau so viel wie im Vorjahr.
Quelle: USGS 2025, Bild: Bryan Busovicki / Shutterstock.com
Platz 6: Ghana
Ghana produzierte im vergangenen Jahr 150 Tonnen des gelben Edelmetalls. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 149 Tonnen da.
Quelle: USGS 2025, Bild: Jiri Flogel / Shutterstock.com
Platz 5: USA
Auf dem fünften Platz befinden sich die USA, deren Goldproduktion mit 160 Tonnen. Ein Verlust von 3 Tonnen Gold im Vergleich zu 2024.
Quelle: USGS 2025, Bild: Rainer Sturm / pixelio.de
Platz 4: Kanada
Mit einer Goldproduktion von 200 Tonnen sichert sich Kanada den vierten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt Kanadas Goldproduktion unverändert.
Quelle: USGS 2025, Bild: Mark Heirreid / Shutterstock.com
Platz 3: Australien
In Australien wurden im Jahr 2025 280 Tonnen Gold produziert. Im Vorjahr waren es sogar noch 284 Tonnen.
Quelle: USGS 2025, Bild: Adrian Matthiassen / Shutterstock.com
Platz 2: Russland
Der zweite Platz geht an Russland. Hier wurden 2025 310 Tonnen Gold produziert. Im Jahr zuvor belief sich der Wert ebenfalls auf 310 Tonnen.
Quelle: USGS 2025, Bild: valeriiaarnaud / Shutterstock.com
Platz 1: China
Die Goldmedaille und damit der erste Platz im Top 10-Ranking der größten Goldproduzenten unter den Ländern geht an China: Stolze 380 Tonnen wurden im Jahr 2025 abgebaut. Das lag sogar noch über dem Wert des Vorjahres (377 Tonnen). Die magische 400-Tonnen-Grenze hatte China das letzte Mal im Jahr 2018 überschritten.
Quelle: USGS 2025, Bild: Aleksey Klints / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: optimarc / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com