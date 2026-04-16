Platz 11: Das Ranking

Das gelbe Edelmetall ist seit jeher eine der wertvollsten Ressourcen und aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Schmuck oder Münzen, aber auch in der Medizin und Elektronik, kaum wegzudenken. Das folgende Ranking stellt die Top 10 der größten Goldproduzenten unter den Ländern vor. Das Ranking basiert auf den Erkenntnissen des U.S. Geological Survey/USGS 2025. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: USGS 2025, Bild: Sebastian Duda / Shutterstock.com