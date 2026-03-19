Goldrausch

Ed Yardeni sorgt mit einer neuen Prognose für Aufsehen - und deutet an, dass beim Goldpreis größere Bewegungen bevorstehen könnten.

• Ed Yardeni prognostiziert einen starken Anstieg des Goldpreises bis Ende 2026

• Geopolitische Entwicklungen wirken als Treiber für Gold

• Langfristig hält Yardeni einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 10.000 US-Dollar für möglich



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In einem aktuellen Interview mit BloombergTV erläuterte der US-Marktstratege Ed Yardeni, Gründer von Yardeni Research, die wachsende Bedeutung von Gold in den Finanzmärkten und beschrieb es sowohl als spekulatives Investment als auch als sicheren Wertspeicher. Das Interview wurde am 10. März 2026 auf X (ehemals Twitter) geteilt:

Ed Yardeni, President of Yardeni Research, discussed the evolving role of gold in the financial markets, describing it as both a speculative asset and a store of wealth https://t.co/t4Tx2Ja7UA pic.twitter.com/LkUSte4BVv - Bloomberg TV (@BloombergTV) March 10, 2026

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Gold vor Mega-Rally?

Yardeni ließ in dem Bloomberg-Interview mit einer überraschend optimistischen Prognose für einen langfristigen Bullenmarkt aufhorchen: Demnach halte der US-Marktstratege einen Goldpreis von 6.000 US-Dollar je Unze bis Ende 2026 für möglich. Bis zum Ende des Jahrzehnts schließt er auch einen Anstieg auf 10.000 US-Dollar nicht aus.

Zuletzt notierte der Goldpreis bei 4.660 US-Dollar (Stand: 19. März 2026). Sollte sich Yardenis kurzfristige Prognose bewahrheiten, entspräche dies einem Anstieg von rund 20 Prozent. Sollte der Goldpreis langfristig tatsächlich auf die prognostizierten 10.000 US-Dollar steigen, würde dies einem Zuwachs von mehr als 100 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen.

Geopolitik treibt Goldkurs

Außerdem erklärte Yardeni in dem BloombergTV-Interview, dass Gold seiner Ansicht nach ein geeigneter Konkurrent zu Bitcoin werden könnte. Obwohl der Goldpreis derzeit bei rund 5.000 US-Dollar je Unze seitwärts verläuft, sieht er das Aufwärtspotenzial des Metalls erst am Anfang. Für Yardeni sind vor allem geopolitische Entwicklungen und globale Reserven die entscheidenden Treiber des Goldpreises. Einen Anstoß für die Rally sieht er demnach im Einfrieren der russischen Zentralbankreserven durch Europa und die USA vor ein paar Jahren.

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Gold als bewährter Diversifikator

Yardeni weist außerdem darauf hin, dass Gold und der S&P 500 auf kurze Sicht meist gegenläufig verlaufen, wodurch sich Gold besonders gut als Diversifikationsinstrument eignen würde. Auf längere Sicht neigen sowohl der S&P 500 als auch der Goldpreis jedoch dazu, denselben Trend zu verfolgen. Je mehr Vermögen Anleger im Aktienmarkt aufbauen, desto stärker wollen sie ihr Kapital auf verschiedene Anlageklassen streuen - und Gold gehört dabei oft zu den bevorzugten Optionen, erklärte Yardeni.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net