Habeck appelliert an OPEC: Fördermenge hochsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angesichts steigender Preise an den Ölverbund Opec appelliert, die Fördermenge zu erhöhen. Dies wäre ein Beitrag zur Entlastung am Markt, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach Beratungen der Energieminister von Bund und Ländern. In der vorigen Woche hatte der Opec-Plus-Verbund die Politik einer zögerlichen Ausweitung bestätigt. Habeck wandte sich außerdem erneut gegen ein Embargo russischer Energielieferungen. US-Medien berichteten, es werde erwartet, dass US-Präsident Joe Biden am Dienstag einen Importstopp für russisches Öl in den USA verkündet.

