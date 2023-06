Habeck will Füllstands-Vorgaben für Gasspeicher verlängern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die in der Energiekrise des vergangenen Jahres eingeführten Vorgaben für die Füllstände der deutschen Gasspeicher bis zum 1. April 2027 verlängern. Das teilte sein Ministerium am Mittwoch in Berlin mit.

In einem vom Kabinett verabschiedeten Bericht zu der Regelung heißt es, die Vorgaben hätten sich bewährt, hohe Füllstände sichergestellt und so maßgeblich zur Versorgungssicherheit beigetragen. Das Gesetz und eine damit verbundene Verordnung sehen vor, dass die deutschen Speicher am 1. September jeweils zu 75 Prozent gefüllt sein sollen, am 1. Oktober zu 85 Prozent, am 1. November zu 95 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent - die Vorgaben gelten für jeden Speicher einzeln. Im Bundesdurchschnitt wurden die Füllstands-Vorgaben im vergangenen Winter noch vor den jeweiligen Stichtagen erreicht./hrz/DP/stw