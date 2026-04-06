DAX23.148 -0,1%Est505.685 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 +3,9%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.462 -0,3%Euro1,1540 ±-0,0%Öl111,5 +1,6%Gold4.644 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorsichtig -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Samsung mit Rekordgewinn -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien im Fokus
Top News
Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen
DroneShield-Aktie mit Kursplus: Software-Update und JPMorgan-Ausstieg - was Anleger jetzt wissen müssen DroneShield-Aktie mit Kursplus: Software-Update und JPMorgan-Ausstieg - was Anleger jetzt wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hormus

Energie-Poker: Ölpreise ziehen an, während Trumps Frist verstreicht

07.04.26 07:50 Uhr
Versorgungssorgen treiben Ölpreis: Ölmarkt blickt gespannt auf auslaufendes US-Ultimatum | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg weiter gestiegen.

Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni gewann im frühen Handel 1,2 Prozent auf 111,11 US-Dollar.

Damit näherte sich der Juni-Terminkontrakt wieder dem Hoch aus dem März von etwas mehr als 112 Dollar. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs verteuerte sich die Referenzsorte für den weltweiten Ölmarkt um mehr als 50 Prozent. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Bei der für den US-Markt wichtigeren Sorte WTI fällt der Anstieg bei diesem Liefertermin ähnlich aus.

Noch drastischer sieht es bei der Entwicklung des Mai-Kontrakts aus. Öl der Sorte WTI mit Auslieferung im Mai kostet am Morgen rund 115 Dollar und damit rund 70 Prozent mehr als vor Beginn des Iran-Kriegs vor mehr als fünf Wochen.

Da die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus für die meisten Schiffe praktisch unpassierbar ist, liegen die Preise für die nächsten Liefertermine deutlich über denjenigen, die noch in weiterer Ferne liegen. Für die Sorte Brent ist der Mai-Kontrakt bereits ausgelaufen.

Für Trump steht die Freigabe der Meeresenge derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Er stellte dem Iran deshalb mal wieder ein Ultimatum. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Flüssiggas.

/zb/nas/jha/

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com