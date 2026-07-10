Hormus-Krise

Nach neuen US-Angriffen auf Iran erklären die Revolutionsgarden die wichtigste Öl-Wasserstraße der Welt für gesperrt - Donald Trump widerspricht.

Irans Revolutionsgarden erklären die Straße von Hormus für gesperrt und attackieren US-Ziele in Nachbarstaaten

USA fliegen dritte Angriffswelle diese Woche mit über 140 Zielen im Iran

Diplomatische Krisengespräche im Oman enden ohne Durchbruch

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Der Konflikt zwischen Iran und den USA spitzt sich weiter drastisch zu, und damit rückt auch der Ölpreis wieder in den Blick der Märkte. In der Nacht auf Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) die Straße von Hormus bis auf Weiteres für gesperrt, nachdem ihre Marine zuvor Warnschüsse auf ein Containerschiff abgegeben hatte. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, musste die Besatzung des brennenden Schiffes laut der britischen Behörde UKMTO gerettet werden. Die USA reagierten prompt mit einer massiven neuen Angriffswelle auf iranisches Gebiet, woraufhin Teheran mit Gegenschlägen in mehreren Golfstaaten antwortete.

Iran droht mit Blockade nach US-Ultimatum

Die IRGC-Marine erklärte, ein kommerzielles Schiff habe eine nicht genehmigte Route in der Meerenge angesteuert, seine Ortungssysteme abgeschaltet und sei nach einem Warnschuss zum Stillstand gebracht worden. Die Straße von Hormus bleibe nun geschlossen, bis die USA ihre "Einmischung" in der Region beendeten. Wie dpa unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, hatte Washington der Führung in Teheran zuvor eine Frist bis Samstag gesetzt, um eine freie und sichere Schifffahrt öffentlich zu garantieren. Die Straße von Hormus ist das Nadelöhr des globalen Energiehandels - eine anhaltende Blockade droht die ohnehin fragilen weltweiten Lieferketten komplett lahmzulegen.

Trump widerspricht Iran: Straße von Hormus ist offen

US-Präsident Donald Trump hat die Straße von Hormus entgegen iranischer Aussagen als offen für den Schiffsverkehr erklärt. "Sie ist offen", sagte Trump am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press". Auch das für die Region zuständige US-Regionalkommando Centcom schrieb in einem Post auf der Plattform X, die für den Handel wichtige Meerenge bleibe eine internationale Wasserstraße, die der Iran nicht kontrolliere.

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USA reagieren mit dritter Angriffswelle - Trump sieht Waffenruhe beendet

Nur Stunden nach der Ankündigung aus Teheran teilte das US-Zentralkommando (Centcom) mit, seine Streitkräfte hätten die dritte Angriffswelle dieser Woche gegen den Iran gestartet. Insgesamt seien rund 140 militärische Ziele getroffen worden, darunter Raketen- und Drohnenstellungen, Marineeinrichtungen sowie Küstenüberwachungsanlagen. Über die drei Angriffsnächte dieser Woche wurden damit bereits mehr als 300 Ziele attackiert. US-Kriegsminister Pete Hegseth schrieb dazu auf X: "Der Iran hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Jetzt muss er dafür bezahlen."

Die Eskalation bedeutet einen herben Rückschlag für die Diplomatie: Eigentlich hatten sich Washington und Teheran Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt und seit Anfang April galt eine Waffenruhe. Aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ist diese Waffenruhe nun jedoch offiziell beendet. "Ich denke, es ist vorbei", hatte Trump bereits auf dem NATO-Gipfel in Ankara Anfang der Woche unmissverständlich klargemacht. Neben Explosionen auf der iranischen Insel Qeshm weitete sich der Konflikt in der Nacht direkt auf die Region aus: Irans Streitkräfte starteten massive Vergeltungsangriffe und attackierten nach eigenen Angaben einen Militärflugplatz in Jordanien sowie ein US-Logistikzentrum im Oman mit Raketen. Zudem wurden Kamikazedrohnen auf Ziele in Kuwait und Bahrain abgefeuert.

Gespräche in Maskat enden ohne Durchbruch

Parallel zur militärischen Konfrontation liefen in der omanischen Hauptstadt Maskat bis Samstagabend hochgradige diplomatische Krisengespräche. Der vermittelnde Golfstaat Oman legte dabei einen konkreten Vorschlag vor: Der Schiffsverkehr auf einer südlichen Route in omanischen Gewässern sollte wie vor dem Krieg gebührenfrei und frei möglich sein. Auf der nördlichen Route entlang der iranischen Küste wäre hingegen eine Genehmigung Teherans nötig, ebenfalls ohne Gebühren.

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Wie das iranische Außenministerium laut dpa mitteilte, endeten die Gespräche am Samstag jedoch zunächst ohne Durchbruch. Das Verhandlungsformat auf politischer und technischer Ebene soll zwar fortgesetzt werden, um eine Verständigung zur Sicherheit der Schifffahrt zu erzielen, eine schnelle Deeskalation ist damit aber vorerst vom Tisch. Verschärft wird die politische Stimmung im Iran zudem durch das jüngste Staatsbegräbnis des Ende Februar getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei, bei dem dessen Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei im Staatsfernsehen harte Rache schwor.

Wie reagieren die Ölpreise zum Handelsstart?

Für den Ölmarkt kommt diese Zuspitzung zur Zerreißprobe: Die maßgeblichen Rohölbörsen wie die ICE (für die Sorte Brent) und die NYMEX (für WTI) sind über das Wochenende geschlossen. Der elektronische Handel nimmt in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder Fahrt auf. Bei NYMEX/WTI gegen Mitternacht mitteleuropäischer Zeit, bei ICE/Brent rund eine Stunde später.

Da die Straße von Hormus das wichtigste Nadelöhr der globalen Ölversorgung ist und Teherans Blockadedrohungen den Verkehr bereits in der Vergangenheit faktisch zum Erliegen brachten, erwarten Händler beim asiatischen Handelsauftakt nervöse Reaktionen. Ob es zu einem massiven Preissprung bei den Notierungen kommt oder die Märkte vorerst die Fortsetzung der Oman-Gespräche abwarten, wird sich in den ersten Handelsstunden des Montags zeigen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX