Ölpreis auf Fünfmonatshoch: Wie viel Gegenwind verträgt der Aktienmarkt?

Hormus treibt Rohölpreise

20.10.26 14:12 Uhr

Angriffe in der Straße von Hormus treiben Brent und WTI nach oben, doch wie stark belasten teures Öl, Inflation und Zinsen die Aktienmärkte?

• Höhere Energiepreise treiben die Inflation in den USA an, was die Erwartungen für zukünftige Zinserhöhungen beeinflusst und den Aktienmarkt unter Druck setzt, wobei die Entwicklungen in der Straße von Hormus und die kommenden Fed-Sitzungen entscheidend bleiben.

• Die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere im Golf, sowie Drohungen zwischen Iran und den USA, sorgen für Unsicherheit und einen Risikoaufschlag im Ölpreis, obwohl die tatsächlichen Liefermengen teilweise wieder steigen.

• Der Ölpreis ist auf den höchsten Stand seit fünf Monaten gestiegen, hauptsächlich aufgrund verschärfter Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, was Inflationssorgen und den Druck auf den Aktienmarkt erhöht.

Straße von Hormus bleibt der Brennpunkt für Rohöl und Anleger

Teures Öl nährt Inflationssorgen und verstärkt den Gegenwind für Aktien

Eine Fed-Sitzung und die US-Wahl rücken als nächste Prüfsteine näher

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Der Ölpreis ist am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit fünf Monaten gestiegen: Die Nordseesorte Brent erreichte das höchste Niveau seit Mai. Auslöser sind verschärfte Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus. Damit wächst auch der Druck auf den breiten Aktienmarkt, denn höhere Energiepreise schüren Inflationssorgen und erschweren eine Entspannung bei den Zinsen.

Ölpreis: Brent auf Fünfmonatshoch

Brent verteuerte sich am Dienstag zeitweise auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel und markierte damit den höchsten Stand seit Mai. Bereits am Montag hatte der Preis im Handelsverlauf die Marke von 110 US-Dollar überschritten, war dann aber leicht im Minus bei 109,55 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Auch die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag am Dienstag zeitweise im Plus.

Der Anstieg ist somit kein Ausreißer eines einzelnen Handelstags, sondern Teil einer Bewegung, die den Rohstoff seit Anfang Oktober antreibt. Damals hatte Brent noch bei rund 100 US-Dollar notiert. Dass seitdem beide großen Ölsorten deutlich zugelegt haben, deutet darauf hin, dass sich die Sorgen über den gesamten Ölmarkt erstrecken.

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Hormus: Angriffe, Drohungen und ein Risikoaufschlag

Hinter dem Preisanstieg stehen vor allem die zunehmenden Spannungen in der Straße von Hormus. Die Angriffe auf Handelsschiffe haben sich dort seit Anfang Oktober verschärft. Laut dem Schiffsverfolgungsdienst Kpler gerieten in den zwei Wochen vor dem 20. Oktober mindestens 18 Schiffe unter Beschuss. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, zwei Öltanker, die ihre Vorgaben nicht befolgt hätten, seien nach Minentreffern in Brand geraten. Die Minen habe ihre Marine gelegt. Außenamtssprecher Esmaeil Baqaei kündigte an, Teheran werde auf jeden amerikanischen Angriff in gleichem Maß oder kraftvoller antworten.

Auch von US-Seite gab es Aussagen zur weiteren Entwicklung des Konflikts. US-Präsident Donald Trump sagte Anfang Oktober, amerikanische Streitkräfte würden den Iran nicht vor den Zwischenwahlen am 3. November angreifen. US-Energieminister Chris Wright erklärte bei Fox News, die Liefermengen aus dem Golf hätten sich auf etwa 80 Prozent des Vorkriegsniveaus erholt. Entwarnung bedeutet das jedoch nicht: Die ING-Rohstoffstrategen sehen weiterhin einen erheblichen Risikoaufschlag im Ölpreis und keine Anzeichen für dessen Abbau. Auch Hamad Hussain von Capital Economics sieht die Risiken für den Ölpreis eindeutig nach oben gerichtet.

Die Lage bleibt damit zweigeteilt: Während sich die tatsächlichen Liefermengen teilweise erholen, hält die Angst vor weiteren Ausfällen den Preis hoch. Solange Angriffe und Drohungen anhalten, dürfte die Risikoprämie das Marktgeschehen bestimmen.

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Aktienmarkt unter Druck: Inflation und Zinsen

Der höhere Ölpreis wirkt sich über die Inflation auch auf den Aktienmarkt aus. Der US-Verbraucherpreisindex stieg im September laut US-Arbeitsministerium um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 3,4 Prozent im August. Benzin verteuerte sich im Monatsvergleich um 9,1 Prozent und machte damit mehr als die Hälfte des Anstiegs aus. Die Fed hatte im September erstmals seit drei Jahren die Zinsen erhöht. Zugleich stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen am Montag auf rund 5,14 Prozent.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf die nächste Zinsentscheidung. Am Terminmarkt war die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung am 28. Oktober laut Dow Jones Newswires zuletzt mit 13 Prozent eingepreist.

Damit ergibt sich eine ungünstige Kette für Aktien: Steigende Ölpreise treiben die Inflation an, anhaltender Preisdruck kann höhere Zinsen begünstigen, und diese belasten vor allem hoch bewertete Unternehmen und Firmen mit viel Fremdkapital. Ob sich das Öl zu einem dauerhaften Bremsklotz für die Börsen entwickelt, hängt allerdings maßgeblich von der weiteren Lage am Golf ab.

Als nächste Prüfsteine stehen die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober sowie die Zwischenwahlen am 3. November an. Sollte die Notenbank angesichts der Energiepreise einen härteren Ton anschlagen, könnte der Druck auf Aktien zunehmen. Gleichzeitig bleibt entscheidend, ob die Lage in der Straße von Hormus weiter eskaliert oder sich die Lieferungen weiter erholen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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