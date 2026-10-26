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Im Höhenflug

Gaspreis steigt auf höchsten Stand seit 2022

Gaspreis steigt auf höchsten Stand seit 2022

Der europäische Preis für Erdgas hat am Montag den Höhenflug der vergangenen Wochen bis knapp unter 100 Euro je Megawattstunde (MWh) fortgesetzt.

Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat legte an der Börse in Amsterdam bis auf 97,64 Euro je MWh zu. Das sind fast drei Prozent mehr als am Freitag und der höchste Preis seit Ende 2022.

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Zuletzt hatte der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht. Seit Beginn des Monats ging es mit der Notierung um etwa ein Drittel nach oben, seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für den Rohstoff mehr als verdreifacht. Zuletzt hatte sich Erdgas zu Beginn des Ukraine-Kriegs kräftig verteuert, wobei die Notierung damals noch viel höher bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen war.

Mit dem aktuellen Preisanstieg für Erdgas erhöht sich der Druck auf Verbraucher und Industrie. So hat sich beispielsweise in Baden-Württemberg Erdgas für die privaten Haushalte innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 22 Prozent verteuert, wie aus einer in Heidelberg veröffentlichten Analyse des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Die Versorgung mit Erdgas ist in der Regel über Verträge mit längeren Laufzeiten geregelt. Daher dauert es geraume Zeit, bis die hohen Weltmarktpreise bei den Haushalten ankommen.

Wesentlicher Preistreiber ist der USA-Iran-Krieg. Zuletzt hatte die US-Regierung eine umfassendere Evakuierung von diplomatischem Personal im Nahen Osten angeordnet. Zudem deutete der amerikanische Präsident Donald Trump an, dass die US-Streitkräfte nach den Zwischenwahlen am 3. November ihre Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen könnten. Der Iran bereitet sich seinerseits auf Vergeltungsmaßnahmen vor. Eine der weltweit wichtigsten Transportrouten für flüssiges Erdgas führt durch die an den Iran angrenzende Straße von Hormus.

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Ein weiterer Preistreiber ist das verstärkte Auffüllen der deutschen Gasspeicher vor dem Winter. Deutschland ist als größte europäische Volkswirtschaft seit Wochen bemüht, die Gasreserven zu erhöhen. Im vergangenen Monat wurde das staatliche Unternehmen SEFE Securing Energy for Europe angewiesen, zusätzliches Gas für die Speicherbestände zu beschaffen. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu mehr als 61 Prozent gefüllt - zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte der Speicherstand bei etwa 75 Prozent gelegen.

/jkr/jsl/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Gokhan Y / shutterstock.com, Yarmolovych / Shutterstock

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