INDEXÄNDERUNG/Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500
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DOW JONES--Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen. Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Die Indexänderungen in der Übersicht:
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+ S&P-500
AUFNAHME
- Everpure
- Illumina
HERAUSNAHME
- Molson Coors Beverage
- Trade Desk
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)
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