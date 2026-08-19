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INDEXÄNDERUNG/Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
242.00 EUR 7.00 EUR 2.98 %
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Builders Firstsource IncShs
55.94 EUR -0.12 EUR -0.21 %
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Illumina Inc.
180.06 EUR -2.30 EUR -1.26 %
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Molson Coors Brewing Company (MCBC)
33.30 EUR -1.19 EUR -3.45 %
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Pure Storage Inc (A)
83.94 EUR -4.44 EUR -5.02 %
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The Trade Desk Inc (A)
12.05 EUR -0.09 EUR -0.74 %
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DOW JONES--Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen. Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

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Die Indexänderungen in der Übersicht:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

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