IRAN-BLOG/Zusatzkosten von 32 Mrd Dollar für EU-Importe von Öl und Gas

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten

Zusatzkosten von 32 Mrd Dollar für EU-Importe von Öl und Gas

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Die europäischen Länder mussten laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seit Kriegsbeginn etwa 32 Milliarden Dollar mehr für Öl- und Gasimporte zahlen. Die Abhängigkeit der Union von importierten fossilen Brennstoffen mache die EU-Mitgliedstaaten zudem verwundbar. Die zweite Energiekrise innerhalb von vier Jahren habe "erhebliche Auswirkungen" auf die Wirtschaft der Union sowie auf ihre Bevölkerung, warnte von der Leyen. Eine Koordinierung der Hilfsmaßnahmen auf europäischer Ebene sei erforderlich, "damit wir unsere Marktmacht nutzen können" und einen Wettbewerb um Energieressourcen auf dem Weltmarkt vermeiden, sagte sie. Die europäischen Länder sollten die Möglichkeiten kleiner modularer Reaktoren ausloten und in erneuerbare Energien investieren, um die Produktion erschwinglicher Energie in Europa auszuweiten. Vergangene Woche stellte die EU "AccelerateEU" vor, einen Plan zur Abmilderung der durch den Konflikt verursachten Schwankungen der Energiepreise.

Iran bietet USA Deal zur Öffnung der Straße von Hormus an

Der Iran bietet laut einem Bericht des Nachrichtenportals Axios einen Deal zur Öffnung der Straße von Hormus an. Wie Axios unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte Quellen schreibt, beinhaltet der Vorschlag, die Verhandlung über die nuklearen Kapazitäten des Iran auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Dem Axios-Bericht zufolge gibt es in der iranischen Führung keine einheitliche Meinung über das Vorgehen in dieser Sache. Ein solcher Deal würde diese Schwierigkeit umgehen.

Irans Außenminister trifft sich mit Putin

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wird sich am Montag in Moskau mit Präsident Wladimir Putin treffen. Dies berichten die iranische Nachrichtenagentur Tasnim und die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Das Treffen in Russland bildet den Abschluss von Araghchis diplomatischer Reise, die Stationen in Pakistan und im Oman umfasste, um mit Regierungsvertretern über den Krieg zu sprechen. Während seines Aufenthalts in Pakistan teilte Araghchi auf X "einen praktikablen Rahmenplan, um den Krieg gegen den Iran dauerhaft zu beenden". Der iranische Botschafter im Oman betonte auf X die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder. Sowohl Pakistan als auch der Oman haben in der Vergangenheit Gespräche mit den USA vermittelt.

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Israel greift Hisbollah während Waffenruhe mit Libanon an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben vom Sonntag trotz eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon Infrastruktur der Hisbollah angegriffen. Das Militär erklärte, es habe einen Raketenwerfer, ein Waffenlager sowie militärische Anlagen getroffen und zudem einige Mitglieder der Hisbollah, der vom Iran unterstützten militanten Gruppe, angegriffen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor das Militär seines Landes angewiesen, massive Angriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon durchzuführen. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche eine dreiwöchige Verlängerung des in Washington ausgehandelten Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon angekündigt.

Trump: Friedensgespräche können übers Telefon stattfinden

Die Verhandlungen mit dem Iran könnten nach Aussage von US-Präsident Donald Trump übers Telefon stattfinden. "Wenn sie wollen, können wir reden, aber wir schicken keine Leute auf eine 18-stündige Reise, um sich zu treffen", sagte er am Sonntag bei Fox News. "Und ich habe gesagt: 'Wir machen das nicht mehr.' Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Wenn sie reden wollen, können sie zu uns kommen, oder sie können uns anrufen", sagte er. Pakistan werde weiterhin in die Vermittlung von Verhandlungen eingebunden bleiben, "aber wir werden es per Telefon machen". Trump sagte, die Iraner "wissen, was in dem Abkommen stehen muss. Ganz einfach. Sie dürfen keine Atomwaffe haben, andernfalls gibt es keinen Grund für ein Treffen."

Trump sagt Reise von US-Gesandten nach Pakistan ab

US-Präsident Donald Trump hat eine Reise der US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan zu Gesprächen mit dem Iran abgesagt. Trump erklärte, er habe beschlossen, die Reise abzusagen, nachdem er ein Angebot aus dem Iran erhalten habe, das hinter den Erwartungen des Weißen Hauses zurückgeblieben sei. "Wir werden nicht ständig 15 Stunden im Flugzeug verbringen, hin und her fliegen, um dann ein Dokument zu erhalten, das nicht gut genug ist", sagte er. Er fügte hinzu, dass die Iraner zehn Minuten, nachdem er die Reise abgesagt hatte, ein viel besseres Angebot geschickt hätten, das vorsehe, dass der Iran im Rahmen eines Abkommens keine Atomwaffen besitze. Witkoff und Kushner hätten eigentlich nach Islamabad reisen sollen, um dort möglicherweise mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi zusammenzutreffen, doch laut amerikanischen und iranischen Beamten liegen die Positionen beider Seiten in Fragen wie der US-Blockade, der Sperrung der Straße von Hormus und dem Atomprogramm Teherans immer noch weit auseinander.

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Irans Außenminister plant keine Gespräche mit USA in Pakistan

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi plant derzeit laut einem Bericht der mit den Islamischen Revolutionsgarden verbundenen Nachrichtenagentur Tasnim keine Gespräche mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner während seiner Reise nach Islamabad in Pakistan. "Es gibt im Moment grundsätzlich keine Verhandlungen mit den Amerikanern, und Herr Araghchis Reise nach Islamabad dient nicht dazu, mit den Amerikanern zu verhandeln, sondern er wird mit der pakistanischen Seite über Irans Überlegungen zum Ende des Krieges sprechen", fügte Tasnim hinzu.

Netanjahu will Schläge im Libanon fortsetzen

Israel wird die Militäroperationen im Libanon nach Aussage von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fortsetzen, um den Bedrohungen durch die Hisbollah zu begegnen. "Ich habe Ihnen versprochen, dass wir das Gesicht des Nahen Ostens verändern würden, und genau das tun wir", sagte er in einer Videobotschaft. Er sagte, er habe ein "ausgezeichnetes" Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geführt und dass Washington "sehr starken Druck auf den Iran ausübt, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch". Netanjahu sagte, Israel verfolge auch einen von ihm als "historisch" bezeichneten Friedensprozess mit dem Libanon, während er die Hisbollah beschuldigte, diesen untergraben zu wollen. "Wir behalten uns die volle Handlungsfreiheit gegen jede Bedrohung vor", sagte er und fügte hinzu, dass israelische Streitkräfte in den vergangenen zwei Tagen Angriffe durchgeführt hätten und die Bemühungen zur Wiederherstellung der Sicherheit im Norden fortsetzen würden.

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April 27, 2026 07:26 ET (11:26 GMT)