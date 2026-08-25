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Iran im Blick

Darum legen die Ölpreise weiter zu - Brent zeitweise nur noch knapp unter 100 US-Dollar

Darum legen die Ölpreise weiter zu - Brent zeitweise nur noch knapp unter 100 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
99.44 USD 1.52 USD 1.55 %
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Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kostete zuletzt 99,04 US-Dollar, das war ein Aufschlag von gut 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortag. In der Spitze lag der Brentpreis am frühen Morgen bei 99,68 US-Dollar.

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Brent hat sich im laufenden Jahr um mehr als 60 Prozent verteuert und nähert sich erstmals seit Ende Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Raffinierte Produkte wie Diesel legten noch stärker zu, da sich der Konflikt im Nahen Osten bis ins Rote Meer nahe Saudi-Arabien ausgeweitet hat - zusätzlich zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die europäischen Erdgaspreise stiegen nach den jüngsten US-Angriffen den vierten Handelstag in Folge.

Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormus ist zuletzt weiter eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben umgehend mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 20 ballistische Raketen ab.

US-Außenminister Marco Rubio warnte Teheran vor weiteren Attacken: "Der Iran versucht weiterhin, Schiffe der US-Marine anzugreifen, und jedes Mal, wenn sie dies tun oder versuchen zu tun, werden sie Tanker verlieren", sagte Rubio während eines Besuchs in Kolumbien. Erst am Samstag hatte das US-Militär mitgeteilt, drei iranische Öltanker angegriffen zu haben.

/stk/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: zhu difeng / Shutterstock.com, Istockphoto

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