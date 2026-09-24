Ölpreis steigt kräftig – Brent nähert sich 107 Dollar

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Ölpreise stiegen zuletzt deutlich auf über 105 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie im frühen Handel gefallen waren.

• Die anhaltenden Differenzen zwischen den USA und dem Iran bezüglich der Wiederherstellung des Schiffstransports durch die Straße von Hormus belasten die Märkte.