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Iran im Fokus

Warum die Ölpreise am Donnerstag sinken - warten auf Wiederaufnahme der Ölexporte

Warum die Ölpreise am Donnerstag sinken - warten auf Wiederaufnahme der Ölexporte

Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben. Händler spekulieren auf eine Entspannung im US-Iran-Konflikt und warten auf die Wiederaufnahme saudi-arabischer Ölexporte.

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Am Vortag hatten die Ölnotierungen nach einem schwächeren Start über den Tag deutlich zugelegt, bevor im frühen asiatischen Handel eine Gegenbewegung eingesetzt hat. Am Donnerstagmorgen sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November zuletzt um 0,6 Prozent auf 102,45 US-Dollar.

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Für etwas Entspannung sorgten Aussagen aus den USA, wonach weiterhin große Mengen Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden. US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Fernsehsender Fox News, dass "manchmal" täglich 17 Millionen Barrel durch die Straße von Hormus transportiert würden. Andere Marktbeobachter gehen allerdings von deutlich geringeren Mengen aus.

Am Mittwoch hatten die Ölpreise zugelegt, nachdem Irans Präsident Massud Peseschkian in einer Rede vor den Vereinten Nationen die weiterhin großen Differenzen zwischen Teheran und Washington deutlich gemacht hatte. Zuvor hatte die Hoffnung auf neue diplomatische Impulse für eine Entspannung gesorgt, nachdem es seit langem wieder direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran am Rande der UN-Generalversammlung in New York gegeben hatte.

Am Ölmarkt warten Händler zudem auf Neuigkeiten aus Saudi-Arabien zur geplanten Wiederaufnahme der Ölexporte über die wichtige Ost-West-Pipeline. Die quer durch das Land bis zur Küste des Roten Meeres verlaufende Leitung war bei Angriffen Anfang des Monats beschädigt worden.

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"Die Ölpreise fallen, weil der Markt einen Teil des geopolitischen Risikoaufschlags wieder abbaut, während sich das Angebot aus den Golfstaaten erholt und die Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zwischen den USA und dem Iran wachsen", sagte Priyanka Sachdeva, Leiterin der Marktanalyse beim Finanzdienstleister Phillip Nova, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

/stk/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com

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