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Iran im Fokus

Warum die Ölpreise am Donnerstag weiter steigen

Warum die Ölpreise am Donnerstag weiter steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstag in die Gewinnzone gedreht und haben an den deutlichen Anstieg vom Vortag angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
104.55 USD 1.47 USD 1.43 %
News
Ölpreis (WTI)
93.04 USD 0.88 USD 0.95 %
News

Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch gefallen waren, legten sie zuletzt kräftig zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde bei 105,41 US-Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Mittwoch.

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Offenbar liegen die USA und der Iran in entscheidenden Fragen zur Wiederherstellung von Schiffstransporten durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus nach wie vor weit auseinander. Die Aussicht, dass erhoffte Fortschritte auf dem Weg hin zu einer diplomatischen Lösung weiter auf sich warten lassen, habe die Ölpreise wieder nach oben getrieben, hieß es von Marktbeobachtern.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten könnte vielmehr weiter eskalieren und auf andere Regionen übergreifen, wie aus Aussagen der Islamischen Revolutionsgarde hervorgeht, die von der iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitet werden.

Diese Aussage dämpfte am Ölmarkt den Optimismus hinsichtlich der Treffen zwischen iranischen und US-Vertretern am Rande der UN-Generalversammlung in dieser Woche. Der Iran hat wiederholt angekündigt, seine Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA zu verschärfen, sollte es zu einem erneuten Angriff kommen.

/jkr/men

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com

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