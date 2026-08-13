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Iran-Konflikt

Warum die Ölpreise etwas nachgeben

Warum die Ölpreise etwas nachgeben

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
87.24 USD -1.74 USD -1.96 %
News
Ölpreis (WTI)
81.52 USD -1.75 USD -2.1 %
News

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 88,86 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.

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Trotz des leichten Rückgangs halten sich die Notierungen am Ölmarkt auf einem erhöhten Niveau. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent um mehr als drei Dollar je Barrel verteuert, nachdem weiter keine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs in Sicht ist.

Bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran scheinen die Fronten verhärtet. Zuletzt wurden Pläne des Iran bekannt, für die Durchfahrt der Straße von Hormus künftig eine Gebühr zu kassieren, auf die von passierenden Schiffen verursachten Umweltschäden.

Nach Einschätzung Anlagestrategen des dänischen Online-Handelshauses Saxo Markets ist in den kommenden Handelstagen mit Kursschwankungen am Ölmarkt zu rechnen. Solange die diplomatischen Bemühungen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus keine Erfolge zeigen, dürfte dies "ein bestimmendes Merkmal bleiben". Zuletzt haben Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gezeigt, dass die höheren Ölpreise die Nachfrage auf dem Weltmarkt bremsen./jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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