DAX23.562 -1,0%Est505.863 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -1,4%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.487 -0,1%Euro1,1685 +0,1%Öl102,8 +9,1%Gold4.725 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Asiens Börsen uneins -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Iran-Krieg

Gaspreis steigt kräftig nach gescheiterten US-Iran-Gesprächen und neuer Eskalation

13.04.26 08:55 Uhr
Erdgas verteuert sich sprunghaft: Spannungen im Nahen Osten treiben Preise an | finanzen.net

Der europäische Erdgaspreis ist nach den vorerst gescheiterten Gesprächen zwischen den USA und Iran wieder sprunghaft nach oben geklettert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
2,68 USD 0,03 USD 1,10%
News

Die maßgeblichen Future-Kontrakte stiegen am Montag um bis zu 18 Prozent. Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Straße von Hormus, zu blockieren, verschärft sich die weltweite Energiekrise.

An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungsweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zuletzt um 8,5 Prozent auf 47,35 Euro je Megawattstunde (MWh) zu, nachdem der Preis Mitte vergangener Woche bis auf 42,80 Dollar gefallen war. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als sechs Wochen war der Gaspreis zwischenzeitlich über die Marke von 70 Dollar geklettert. Vor dem Krieg hatte der Preis bei lediglich gut 30 Dollar gelegen. Auch Öl verteuerte sich wieder deutlich.

Die US-Streitkräfte werden die Blockade ab Montag, 10 Uhr New Yorker Zeit (16.00 Uhr MESZ), in Kraft setzen, wie das US Central Command mitteilte. Sie gelte für alle Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

Die globalen Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten ins Wanken geraten. Höhere Preise drohen die Inflation anzuheizen und zugleich das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Raffinerien und Händler weltweit ringen nun um sofort verfügbare Rohöllieferungen, da die vorhandenen Vorräte knapp werden.

"Mir erscheint das ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen, und es löst das Problem der Störungen nicht", sagte Mona Yacoubian, Direktorin des Nahostprogramms am Zentrum für Strategische und Internationale Studien, zu dem Blockadeplan der USA. "Es ist schwer, den Sinn dahinter zu verstehen."

Sollte der Iran seine Ölexporte tatsächlich bedroht sehen, könnte er die Huthi-Rebellen im Jemen dazu drängen, den Transit durch die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Eingang zum Roten Meer anzugreifen, so Yacoubian. Die Huthis traten Ende März in den Krieg ein und sind in der Lage, den Schiffsverkehr zu unterbrechen.

Der Markt habe zu früh auf die Deeskalation gesetzt, erklärte Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital in Chicago. Die US-Blockade führe zu langsameren Lieferungen, verspäteten Frachten und höheren Versicherungskosten. "Genau das verengt den Markt und schlägt sich im Preis nieder."

/nas/zb/stw

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Schroders, marketlan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erdgaspreis - Natural Gas