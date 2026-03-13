DAX22.978 +1,5%Est505.652 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +4,3%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.578 +1,3%Euro1,1589 -0,2%Öl99,70 -0,2%Gold4.549 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert
Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Iran-Krieg

Goldpreis weiter auf Erholungskurs

25.03.26 13:27 Uhr
Goldmarkt mit Erholung: Ihre Chance nutzen! | finanzen.net

Der Goldpreis sich am Mittwoch weiter vom Einbruch zu Beginn der Woche erholt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.549,86 USD 77,75 USD 1,74%
News
Silberpreis
73,05 USD 1,46 USD 2,04%
News

Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.578 US-Dollar gehandelt und damit etwa 102 Dollar höher als am Vortag. Am Montag hatte die Spekulation auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, stark belastet.

Wer­bung

Am Montag war der Goldpreis zeitweise bis auf knapp 4.100 Dollar gefallen, und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen November, bevor eine Erholung einsetzte. Als Treiber der Kursgewinne zur Wochenmitte gelten Medienberichten. Demnach hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.

Nach Einschätzung des Analysten Mark Haefele von UBS Global Wealth Management würden einige Anleger die aktuellen Notierungen am Goldmarkt als Einstiegskurse nutzen. "Da sich einige dieser Faktoren in den kommenden Monaten voraussichtlich umkehren werden, sehen wir den aktuellen Rückgang des Goldpreises als Gelegenheit, Positionen aufzubauen."

Auch beim Preis für Silber zeigte sich seit dem Tief vom Montag eine Kurserholung. Hier ging es mit der Notierung von etwa 61 Dollar je Feinunze zu Beginn der Woche auf zuletzt 73,20 Dollar nach oben.

Wer­bung

Generell bleibt die Lage an den Märkten aber angespannt, da die weitere Entwicklung im Iran-Krieg unklar ist. So hat der Iran seine Raketen- und Drohnenangriffe auf arabische Golfstaaten und Israel zuletzt fortgesetzt. Unterdessen plant die Trump-Regierung laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person die Verlegung von weiteren Soldaten in den Nahen Osten.

/jkr/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Taiga / Shutterstock.com, hidesy / Shutterstock

Nachrichten zu Goldpreis