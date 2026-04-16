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Iran-Krieg

Goldpreis zeigt sich weiter gefestigt

17.04.26 13:31 Uhr
Goldpreis behauptet sich auf stabilem Niveau | finanzen.net

Der Goldpreis hat sich am Freitag weiter stabilisiert und die Kursgewinne der vergangenen Wochen gehalten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Kurz vor dem Wochenende wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Metallbörse in London 4.788 US-Dollar gezahlt und damit etwa genau so viel wie am Vortag. Seit Ende März geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich die Notierung für das Edelmetall vom kräftigen Einbruch in den ersten Wochen des Iran-Kriegs erholt und etwa zehn Prozent an Wert gewonnen, was einem Kursanstieg um etwa 400 Dollar entspricht.

Der Goldpreis erholte sich mit der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Zuvor hatten hohe Ölpreise bei den Anlegern Inflationssorgen geschürt, was die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, machte die Aussicht auf höhere Renditen festverzinsliche Papiere wie Staatsanleihen attraktiver, während Investoren einen Bogen um Gold machten.

Zuletzt haben Wertpapiere, die mit Gold hinterlegt sind, aber wieder an Attraktivität gewonnen. Rohstoffexperten der Commerzbank wiesen auf Zuflüsse in sogenannte Gold-ETFs hin. Zudem habe sich die Anlegerstimmung allgemein verbessert, von der auch das Gold profitieren konnte. Allerdings sei die Unsicherheit der Anleger infolge des Iran-Kriegs weiter ein bestimmendes Thema. "Solange die Unsicherheit so hoch bleibt, dürfte das Erholungspotenzial am Goldmarkt fürs Erste ausgeschöpft sein", heißt es in der Analyse der Commerzbank.

/jkr/nas

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com

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