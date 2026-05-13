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Iran-Krieg im Fokus

Darum halten sich die Ölpreise auf hohem Niveau

14.05.26 07:31 Uhr
Ölpreise halten sich auf hohem Niveau: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf hohen Niveau gehalten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
105,75 USD 0,03 USD 0,03%
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Ölpreis (WTI)
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Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Morgen 106,26 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Angesichts mangelnder Fortschritte im Iran-Krieg liegt der Preis seit Tagen wieder über der 100-Dollar-Marke.

Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.

Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings auch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", warnte er.

Bei dem Treffen dürfte auch der Iran-Krieg eine Rolle spielen, nachdem mit der Straße von Hormus auch eine für China wichtige Handelsroute aus dem Persischen Golf seit Kriegsbeginn Ende Februar faktisch geschlossen ist./jha/ag

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

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