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Iran-Krieg im Fokus

Darum legen die Ölpreise weiter zu - Brent-Preis steigt dritten Tag in Folge

23.04.26 08:02 Uhr
Ölpreise steigen weiter: Brent-Rohöl legt dritten Tag in Folge zu | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Donnerstag mit der Sorge über ein Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg weiter zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
103,17 USD 1,62 USD 1,60%
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Ölpreis (WTI)
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Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 103,23 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Vortag. Der Ölpreis steigt den dritten Handelstag in Folge, während die Waffenruhe im Nahen Osten zunehmend auf der Kippe steht.

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Allerdings sieht sich Teheran mit der Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke.

Das Ausbleiben von neuen Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs verunsichert die Anleger an den Rohstoffmärkten. Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl aus der Nordsee fast sieben Dollar und US-Öl fast vier Dollar je Barrel verteuert. Zudem bewegt sich der Preis für Öl der Sorte Brent wieder in Richtung des Hochs seit Beginn des Krieges, das im März bei etwa 120 Dollar je Barrel erreicht worden war.

Experte Dennis Kissler vom Finanzdienstleister BOK Financial Securities geht davon aus, dass der Preisanstieg so lange weitergehen dürfte, bis eine der beiden Kriegsparteien nachgibt. Seiner Einschätzung nach sind die Verhandlungen über ein Abkommen festgefahren. "Je länger kein Öl durch die Straße von Hormus fließt, desto weiter werden die Preise steigen", sagte Kissler.

Washington und Teheran befinden sich derzeit in einer Sackgasse bei mehreren maßgeblichen Themen, die für ein Ende des Krieges entscheidend sind, darunter das iranische Atomprogramm.

/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

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