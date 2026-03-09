DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1642 +0,1%Öl92,54 +3,1%Gold5.165 +0,4%
Iran-Krieg im Fokus

EU-Kommissar: Freigabe strategischer Ölreserven könnte gerechtfertigt sein

10.03.26 07:16 Uhr
Ölmarkt im Fokus: EU-Kommissar schließt Freigabe von Ölreserven nicht aus | finanzen.net

Die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die globalen Energiemärkte könnten die Freigabe strategischer Ölreserven laut EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis rechtfertigen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
92,70 USD 2,91 USD 3,24%
News
Ölpreis (WTI)
87,10 USD -7,67 USD -8,09%
News

Er sagte am Montag, es seien noch keine konkreten Entscheidungen getroffen worden, aber es werde erwartet, dass die Energieminister der Gruppe der Sieben der führenden Industrienationen (G7) am Dienstag die Möglichkeit eines koordinierten Vorgehens auf G7-Ebene erörtern, im Anschluss an eine frühere Diskussion der Finanzminister am Montag. "Ölreserven werden genau für solche Situationen vorgehalten. Wenn wir mit einer Krise konfrontiert sind, wenn wir mit Versorgungsunterbrechungen konfrontiert sind, dann ist das genau der Punkt, an dem wir eingreifen können", sagte Dombrovskis. "Wir sehen für die Zukunft keine strukturelle Angebotsverknappung, daher wäre diese Intervention unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt."

Trump: Krieg wird "sehr bald" vorbei sein

Der Iran-Krieg werde "sehr bald" vorbei sein, sagte US-Präsident Donald Trump. Er ließ dem aber die Aussage folgen, dass die USA "weiter gehen" würden. Bei einer Pressekonferenz am Montag wechselte Trump hin und her zwischen Signalen, dass die Kämpfe im Iran zu einem Ende kommen werden, und Andeutungen, dass die US-Beteiligung langfristig andauern wird. Auf die Frage, warum das Pentagon mitteilt, dass dies erst der Anfang des Konflikts sei, sagte Trump Reportern am Montag: "Es ist der Anfang des Aufbaus eines neuen Landes."

DJG/DJN/mgo

Dow Jones Newswires

