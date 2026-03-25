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Iran-Krieg im Fokus

Ölpreis steigt wieder deutlicher über 100 US-Dollar

26.03.26 08:17 Uhr
Ölpreis übersteigt wieder 100-Dollar-Marke | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der sinkenden Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
104,86 USD 1,66 USD 1,61%
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Ölpreis (WTI)
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News

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist wieder deutlicher über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde ein Barrel bei 104,28 Dollar gehandelt und damit zwei Prozent höher als am Vortag.

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Zuletzt hat die US-Regierung darauf beharrt, dass die Friedensgespräche mit dem Iran andauern. Allerdings wird von der politischen und militärischen Führung in Teheran jegliche Art von Verhandlungen mit den USA dementiert. Darüber hinaus stellte der Iran eigene Bedingungen, darunter die Kontrolle über die wichtige Handelsroute durch die Straße von Hormus.

Gleichzeitig drohte die US-Regierung dem Iran mit härteren Angriffen, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. US-Präsident Donald Trump sprach zwar von "produktiven" Gesprächen auf diplomatischer Ebene. Aber trotz der Verhandlungen sei Trump bereit, die "Hölle im Iran" losbrechen zu lassen.

Unterdessen hat der Chef des US-Vermögensverwalters Blackrock, Rob Kapito, gesagt, dass Investoren die Risiken der Iran-Krise unterschätzen würden. Selbst bei einem schnellen Kriegsende, könne der Ölpreis noch auf 150 US-Dollar pro Barrel steigen, sagte Kapito am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Melbourne. Er begründete dies damit, dass es Zeit brauche, bis die Lieferketten wieder voll funktionsfähig seien./jkr/zb

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BlackRock Inc. President Rob Kapito said investors may be underestimating the risks from the Iran crisis. Oil may still spike to $150 a barrel even "if we announce tomorrow the war is over," as it would take time for supply chains to return to full capacity, Kapito said at an event in Melbourne on Thursday.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, Istockphoto

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