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Iran-Krieg

Ölpreise geben leicht nach - Endet bald die Blockade der Straße von Hormus?

27.05.26 07:16 Uhr
Ölpreis fällt: Öffnet sich die Straße von Hormus? | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht verloren und damit einen Teil der Gewinne vom Dienstag wieder abgegeben.

Werte in diesem Artikel
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Ölpreis (WTI)
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Wegen der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und der Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus liegen die Ölpreise aber weiter deutlich unter dem Niveau vom Ende vergangener Woche.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent liegt zudem weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Gegen 07.00 Uhr gab der Juli-Terminkontrakt über ein Barrel der Sorte Brent 1,6 Prozent auf 98,01 Dollar nach. Wesentliche Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gab es in der Nacht auf Mittwoch nicht.

Die Investoren setzen ungeachtet einiger militärischer Zwischenfälle weiter darauf, dass der Iran und die Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen über einen Frieden bald einen Durchbruch erzielen. Israel und die USA hatten den Iran am 28. Februar angegriffen.

Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eine Waffenruhe. Trotzdem gab es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe. Die jüngsten Attacken sowie Israels Vorgehen im Libanon überschatten die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs. Pakistan vermittelt dabei zwischen den USA und dem Iran.

/zb/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: B Studio / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com

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