DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -0,2%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.835 +0,3%Euro1,1547 +0,1%Öl93,20 -1,0%Gold4.342 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang
Top News
Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU
Aktien von Airbus und Dassault im Fokus: Deutsch-französischer Kampfjet-Traum geplatzt Aktien von Airbus und Dassault im Fokus: Deutsch-französischer Kampfjet-Traum geplatzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Iran-Krieg

Warum die Ölpreise nachgeben

09.06.26 07:27 Uhr
Ölpreis fällt: Das sind die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
93,28 USD -0,83 USD -0,88%
News
Ölpreis (WTI)
89,98 USD -1,32 USD -1,45%
News

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 93,50 US-Dollar und damit 0,8 Prozent weniger als am Vorabend.

Am Montag war der Brent-Preis wegen der Eskalation der Lage im Nahen Osten am Wochenende zunächst um bis zu fünf Prozent auf etwas mehr als 98 Dollar gestiegen; im Handelsverlauf schmolzen die Gewinne wegen positiv aufgenommenen Nachrichten aus der Krisenregion deutlich auf nur noch etwas mehr als ein Prozent ab.

Die Erzfeinde Iran und Israel haben ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.

In den ersten Monaten des Jahres hatte die Eskalation im Nahen Osten den globalen Ölmarkt regelrecht erschüttert. Zwischenzeitlich ist der Ölpreis der Sorte Brent auf mehr als 120 Dollar pro Barrel gestiegen. Die weitgehende Blockade des Seewegs in der Straße von Hormus durch den Iran gilt als größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts.

Vom Jahreshoch von 126,41 Dollar ist der Brent-Preis Ende April inzwischen wieder mehr als ein Viertel gefallen. Allerdings liegt er mit den aktuell rund 93,50 Dollar knapp 30 Prozent über dem Niveau, das er vor dem Angriff der USA und Israel auf den Iran hatte.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: B Studio / Shutterstock.com, Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis