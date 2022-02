Darum steigen die Ölpreise moderat

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 89,49 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 25 Cent auf 88,40 Dollar.

Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer Höchststände seit Herbst 2014. Für Auftrieb sorgen derzeit sowohl wirtschaftliche als auch politische Entwicklungen. So gilt das Angebot an Erdöl als knapp, die Nachfrage ist trotz der um sich greifenden Omikron-Welle solide. Hinzu kommt relativ kaltes Wetter in Teilen der USA, was die dortige Energienachfrage antreibt.

Geopolitisch sorgen vor allem die ukrainisch-russischen Spannungen für Preisauftrieb. Fachleute schätzen den Risikoaufschlag am Ölmarkt auf gegenwärtig etwa zehn US-Dollar. Damit tragen Investoren der Gefahr Rechnung, dass die Ölförderung und der Öltransport durch eine Eskalation der Ukraine-Krise erheblich beeinträchtigt werden könnten. Russland ist einer der weltgrößten Rohölförderer.

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: James Jones Jr / Shutterstock.com, iStockphoto