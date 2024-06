Knappes Angebot

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben.

Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,57 US-Dollar und damit 44 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 42 Cent auf 81,21 Dollar.

Am Markt wurden die leichten Abschläge mit der überwiegend trüberen Stimmung an den Aktienmärkten begründet. Zudem legte der US-Dollar etwas zu, was Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und damit auf deren Nachfrage lastet. Ungeachtet dessen bewegen sich die Ölpreise in der Nähe des höchsten Stands seit knapp zwei Monaten. Experten verweisen auf Entwicklungen auf der Angebots- und Nachfrageseite.

So hätten Saudi-Arabien und Russland klargestellt, dass die angekündigte schrittweise Produktionsausweitung ab Oktober keinen Automatismus darstelle, sondern an Bedingungen geknüpft sei, kommentierte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Zudem greife die Ukraine zunehmend mit Drohnen die Ölinfrastruktur in Russland an. Gleichzeitig ziehe in den USA laut Energieministerium die Nachfrage nach Benzin an.

