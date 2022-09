Ölpreise machen etwas Boden gut - die Gründe

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen zum Preis von 89,67 US-Dollar gehandelt. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 83,89 Dollar.

Trotz der leichten Erholung steuern die Erdölpreise auf einen Wochenverlust zu. Derzeit bewegen sich die Notierungen in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände. Während ein Fass Brent in etwa so wenig kostet wie zuletzt im Februar, wird für ein Barrel WTI so wenig gezahlt wie seit Januar nicht mehr. Hintergrund der Entwicklung sind zunehmende Konjunkturängste, der strikte Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation und die scharfe Corona-Politik Chinas.

/jcf/bgf/stk

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com