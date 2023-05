Darum legen die Ölpreise am Freitag zu

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 73,20 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 62 Cent auf 69,18 Dollar.

Trotz der leichten Aufschläge sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gefallen. Hauptgrund sind Konjunktursorgen, vor allem in den USA. Hinzu kommen Probleme einiger amerikanischer Regionalbanken, die Turbulenzen im Finanzsektor hervorrufen. Der Plan des großen Förderverbunds Opec+, die Rohölpreise mit einem geringeren Angebot nach oben zu treiben, ist in diesem Umfeld bisher nicht aufgegangen./bgf/mis

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com