KORREKTUR/Küstenwache: Brennender Frachter nach Westen abgedriftet

AMELAND (dpa-AFX) - Das noch immer brennende Frachtschiff vor der niederländischen Küste ist leicht nach Westen abgedriftet. Es befinde sich nun etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es liege aber zur Zeit stabil. Auf dem mit Autos beladenen Frachter "Fremantle Highway" war am Vortag Feuer ausgebrochen, etwa 27 Kilometer nördlich von Ameland - das ist die Nachbarinsel von Terschelling. Der Frachter sei noch immer mit einem Notkabel an einen Schlepper gekoppelt, sagte der Sprecher der Küstenwache, Edwin Granneman.

Das Krisenteam der Küstenwache wird den Angaben zufolge mit den Bergungsunternehmen über das weitere Vorgehen beraten. Bergungsspezialisten wollen den Angaben zufolge am Vormittag mit einem Flugzeug über den Frachter fliegen und aus der Luft kontrollieren, ob die Temperatur gesunken ist. Erst dann können die Spezialisten an Bord.

Das Schiff wird von beiden Seiten mit Hilfe von Löschbooten gekühlt. Das Feuer kann vorerst noch nicht direkt gelöscht werden. Die Küstenwache rechnet damit, dass das Schiff noch tagelang brennt./ab/DP/ngu