Kupfer im Sog der KI-Werte

Der Kupferpreis hat im November deutlich nachgegeben, und die Spur führt weniger in die Minen als zu den Chipaktien.

• Für Anleger bedeuten die aktuellen Preisbewegungen eine Unterscheidung zwischen Minenwerten, die stark vom KI-Markt beeinflusst sind, und Verarbeitern wie Aurubis, wobei die Entwicklung am Terminmarkt entscheidend für eine mögliche Erholung ist.

• Branchenexperten warnen, dass der Preisrückgang die zukünftige Kupferversorgung gefährden könnte, insbesondere durch erschwerte Erschließung neuer Lagerstätten und steigende Baukosten für Rechenzentren.

• Der Kupferpreis ist auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten gefallen, was vor allem mit der Schwäche bei KI- und Chipwerten zusammenhängt und den Verkaufsdruck auf Minenwerte verstärkt.

Kupfer und Chipwerte geraten gleichzeitig unter Verkaufsdruck

Minenwerte trifft der Preisrutsch härter als den Verarbeiter Aurubis

Ein Branchenchef warnt vor einem Engpass für den Rechenzentrumsbau

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Der Kupferpreis ist am Mittwoch um 5,4 Prozent auf 5,6595 US-Dollar je Pfund gefallen, den niedrigsten Stand seit sieben Monaten, wie MarketWatch unter Berufung auf FactSet-Daten berichtet. Im November schlage damit bis zu diesem Handelstag ein Minus von mehr als 12 Prozent zu Buche, und der Rückgang fällt mit Verlusten bei KI-Werten zusammen. Ob das nur Anlegerpositionierung ist oder den Ausbau der Rechenzentren bremst, entscheidet über die Folgen für Aktien.

Kupferpreissturz und KI-Werte laufen im Gleichschritt

Der Preisrutsch kam nach einem Rekordhoch des Rohstoffes. Laut FactSet-Daten hat der NASDAQ Composite im November bis zu diesem Handelstag mehr als 4 Prozent verloren, der Halbleiterindex PHLX Semiconductor Index (SOX) ist um 10,4 Prozent gesunken. Kupfer fällt damit deutlich stärker als der Technologieindex, zeigt aber dieselbe Richtung.

Laut Goldman Sachs folgt Kupfer seit Ende 2025 einem Korb aus KI-Rechenzentrumsaktien, und der Rückgang ist vor allem von der Schwankung bei KI-Aktien getrieben. Steve Sosnick, Chefstratege von Interactive Brokers, sagte laut MarketWatch, aus dem KI-Handel entweiche viel Dampf, und Werte aus dem Umfeld des Ausbaus gerieten ebenfalls unter Druck. Jacob White von Sprott Asset Management sieht Anleger, die Chipaktien verkaufen und Portfolios auflösen, was auch das Metall belaste.

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Der Kupferpreis wirkt damit weniger wie ein eigenständiges Signal, sondern wie ein Spiegel der Stimmung am KI-Markt. Verkaufsdruck in Chipwerten kann sich über Rohstoffe und Minenaktien fortsetzen.

Wer unter dem Kupferpreis leidet

Am Mittwoch gaben Freeport-McMoRan, Newmont und Glencore nach, und zwar stärker als der Verarbeiter Aurubis. Aurubis verdient an Verarbeitungslöhnen, Nebenprodukten und Recycling, der Metallpreis wirkt vor allem über das Metallergebnis.

Goldman Sachs bezeichnet die Korrektur als positionierungsgetrieben und nicht als Zeichen lockerer Fundamentaldaten. Die auf steigende Preise setzenden Netto-Positionen fielen von rund 21 Prozent der offenen Kontrakte Ende September auf 9 Prozent Anfang November, die Prognose von 15.400 US-Dollar je Tonne für 2027 bleibt bestehen.

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Minenwerte tragen den Preisrückgang also direkt, Verarbeiter nur abgeschwächt. Ob die Verluste Übertreibung sind, hängt nach Goldman-Lesart an der Positionierung und nicht an der Nachfrage.

Gefährdet der Kupferpreis den KI-Ausbau?

Ivan Bebek, Chef von Coppernico Metals, hält es für möglich, dass der Preisrückgang die drohende Angebotsknappheit verschärft. Fallende und schwankende Preise gefährdeten Erschließungsprojekte. Rechenzentren könnten bis 2030 etwa 3 Prozent der weltweiten Kupfernachfrage ausmachen, mit der Strominfrastruktur könnte der Anteil auf 16 bis 18 Prozent steigen. Neue Lagerstätten werden seit 2015 deutlich seltener entdeckt, bestehende sind teurer zu erschließen. Bebek erwartet zudem, dass sich der Bau bei steigenden Zinsen weiter verteuert.

Zugleich zeigt die Nachfrage nach Rechenzentren bislang keine Abkühlung, auch wenn der Ton seit den US-Zwischenwahlen vorsichtiger geworden ist. Goldman Sachs erwartet, dass Hyperscaler 2027 nahezu 1 Billion US-Dollar an Schulden für KI-Projekte aufnehmen.

Die Gefahr liegt demnach weniger im aktuellen Preis als in der Folge für künftiges Angebot. Kurzfristig bleibt die Nachfrage der Gegenpol zur Verkaufswelle.

Was der Kupferpreis für Anleger in Aktien von Minen und Verarbeitern bedeutet

Für Anleger trennt der Preisrutsch zwei Risikoprofile deutlich voneinander. Wer über Minenwerte wie Freeport-McMoRan auf Kupfer setzt, hält derzeit faktisch eine Wette auf die Stimmung am KI-Markt, solange Metall und Chipwerte im Gleichschritt laufen. Aurubis bietet über Verarbeitungslöhne und Recycling ein ruhigeres Profil, profitiert von einer Erholung des Metallpreises aber entsprechend schwächer. Trifft die Lesart von Goldman Sachs zu, spiegeln die Abschläge bei den Minen eher abgebaute Wetten als ein Urteil über die Nachfrage. Entscheidend ist dann, ob die Nettopositionen am Terminmarkt ihren Boden finden.

Ob die Korrektur ausläuft, lässt sich an zwei Stellen ablesen: an der Reaktion der Chipwerte auf das NASDAQ-Debüt von Anthropic und an den folgenden Positionierungsdaten am Terminmarkt. Lösen sich Kupfer und Halbleiterindex voneinander, spräche das für eine Rückkehr des Metalls zu seinen eigenen Fundamentaldaten.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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