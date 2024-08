Kursgewinne auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gefallen.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vortag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 80,91 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 20 Cent auf 77,96 Dollar.

Am Vortag hatten ein unerwartet starker Anstieg der Umsätze im amerikanischen Einzelhandel und ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe die Rezessionssorgen in den USA gedämpft. Am Ölmarkt rückten jüngste Nachfragesorgen etwas in den Hintergrund, was den Notierungen Auftrieb verlieh. Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen nach oben. Seit Montag hat sich Brent-Öl aus der Nordsee etwa einen Dollar je Barrel verteuert.

Im Lauf der Wochen erhielten die Ölpreise zudem Auftrieb durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA. In der größten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl zuletzt überraschend gefallen. Darüber hinaus sorgte auch die Furcht vor einem neuen Krieg im Nahen Osten für eine stärkere Nachfrage nach dem Rohstoff. Derzeit wird zwar unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens über eine Waffenruhe zwischen Israel und islamistischen Hamas verhandelt. Die Aussichten auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen in Doha werden von Beobachtern aber als gering eingeschätzt.

/jkr/jsl/stk

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)