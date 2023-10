Weshalb die Ölpreise leicht nachgeben

Lage im Nahen Osten im Fokus

Die Ölpreise sind am Montag gefallen.

Bis zum Mittag grenzten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel ein Stück weit ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 91,91 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur Dezember-Lieferung fiel um 36 Cent auf 87,72 Dollar.

Die Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Ölmarkt. Nach einem Preisanstieg in der vergangenen Woche sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung. Zuletzt waren diplomatische Bemühungen und damit die Hoffnung auf eine Eindämmung des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt.

Zudem wurde am Markt auf eine allgemein trübe Stimmung zu Beginn der Woche verwiesen, die auch die Ölpreise belastet hat. Trotz des aktuellen Preisrückgangs hat sich Rohöl wegen der Sorge einer Ausweitung des Kriegs auf andere Länder des Nahen Ostens deutlich verteuert. In den vergangenen gut zwei Wochen seit Beginn des jüngsten Krieges ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa acht Prozent gestiegen.

