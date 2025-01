Darum legen die Ölpreise etwas weiter zu

Lagerdaten aus den USA

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach Neujahr an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 74,82 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 18 Cent auf 71,90 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Einem Bericht des American Petroleum Institute zufolge gingen die Vorräte an Rohöl in der vergangenen Woche erneut zurück. Dies würde den sechsten Rückgang in Folge bedeuten, falls die offiziellen Daten der Regierung dies am Nachmittag bestätigen sollten. Die Daten deuten auf ein sinkendes Angebot an Rohöl hin, was die Preise entsprechend antreibt.

Zudem dauern die Feindseligkeiten im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine an, und eine Verschärfung der Konflikte in einer der beiden Regionen könnte die Ölpreise kurzfristig zusätzlich stützen. Weitere Sanktionen, die iranische und russische Lieferungen unterbrechen, könnten auch die Nachfrage nach alternativen Lieferungen aus dem Nahen Osten und anderen Regionen erhöhen.

Als Belastung für die Ölpreise hingegen erwiesen sich insgesamt schwache Konjunkturdaten aus dem wichtigen Importland China. Die Stimmung im verarbeitendem Gewerbe der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich zuletzt deutlich verschlechtert.

