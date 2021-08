Laschet - Kohleausstieg im Westen ist 2030 möglich

Berlin (Reuters) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält einen Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen schon 2030 für möglich.

"Im Westen schaffen wie das bis 2030", sagte Laschet am Dienstag in einer Diskussion beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der entscheidende Hebel sei aber nicht eine politische Entscheidung, sondern der steigende CO2-Preis, der dafür sorgen werde, dass der Ausstieg "viel früher als 2038" stattfinde. Die Nutzung von Braunkohle werde wirtschaftlich unattraktiv. Er lehne dennoch das politische Aufschnüren des Kohlekompromisses von 2020 ab, der auch mit Umweltverbänden vereinbart worden sei, fügte Laschet hinzu. Man müsse auch an die Situation im Osten denken, wo es sehr viel größere Probleme beim Ausstieg aus der Braunkohle gebe und die Menschen darauf vertrauten, dass erst im vergangenen Jahr getroffene Entscheidungen gelten.