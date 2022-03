LG Energy steckt 2,1 Milliarden Dollar in Batterie-JV mit Stellantis

Von Kwanwoo Jun

SEOUL (Dow Jones)--Die südkoreanische LG Energy Solution will rund 2,1 Milliarden US-Dollar in ein Joint Venture mit dem Autohersteller Stellantis investieren, um Batterien für Elektrofahrzeuge herzustellen. Im Jahr 2024 soll die Produktion von Batterien in dem geplanten Werk in Nordamerika anlaufen, heißt es in einer Pflichtmitteilung der LG Energy Solution Ltd. Die jährliche Produktionskapazität des Werkes soll bei 40 Gigawattstunden liegen. Der Standort muss noch festgelegt werden. Batterien aus dem geplanten Werk sollen Fertigungsstandorten in den USA, Mexiko und Kanada zur Verfügung gestellt werden.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Stellantis hat sich für das Jahr 2030 in den USA das Ziel gesetzt, dass 40 Prozent der Verkäufe elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 09:52 ET (13:52 GMT)