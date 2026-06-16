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Lieferketten

IEA senkt Prognose für globale Ölnachfrage erneut - Iran-Konflikt belastet Ausblick

17.06.26 10:38 Uhr
Schwächere Ölnachfrage erwartet: IEA korrigiert Prognose wegen Iran-Krise nach unten | finanzen.net

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Prognose für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr wegen des Iran-Kriegs erneut reduziert.

In diesem Jahr dürfte die Nachfrage wegen der höheren Preise und der teilweise unterbrochenen Lieferketten um durchschnittlich 1,1 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag sinken, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der IEA hervorgeht. Das wäre ein Rückgang um rund ein Prozent und damit das stärkste Minus seit 2020, als die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft zeitweise lahmgelegt hatte. Die IEA hatte bereits im Mai die Prognose für die Ölnachfrage weltweit auf minus 420.000 Barrel am Tag gesenkt. Zu Beginn des Jahres und damit vor dem Iran-Krieg hatte der Verband noch mit einem Anstieg um 770.000 Barrel pro Tag gerechnet.

/zb/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com