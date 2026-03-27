Lira-Stabilisierung

Die Türkei prüft offenbar den Einsatz ihrer Goldreserven zur Stabilisierung der Lira. Das könnte auch Auswirkungen auf den internationalen Goldmarkt haben.

• Türkei erwägt Nutzung von Goldreserven

• US-Dollar beeinflusst Goldpreisentwicklung

• Zentralbankpolitik als möglicher Markttreiber



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Die türkische Zentralbank steht angesichts der massiven Währungsschwankungen und der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, führt die Währungsbehörde in Ankara derzeit interne Diskussionen über den Einsatz ihrer umfangreichen Goldreserven. Ziel dieser Erwägungen sei es, die türkische Lira gegen die kriegsbedingte Volatilität zu verteidigen und die heimische Währung zu stabilisieren.

Strategischer Schwenk in der Währungspolitik

Das geplante Vorgehen markiert eine Erweiterung des bisherigen Instrumentariums der Zentralbank. Dem Bericht zufolge werden insbesondere Gold-Swap-Geschäfte gegen Fremdwährungen diskutiert, die unter anderem auf dem Londoner Markt abgewickelt werden könnten. Die Türkei verfügt über beachtliche Goldbestände, deren Gesamtwert Anfang März 2026 auf rund 135 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Etwa 30 Milliarden US-Dollar dieser Reserven lagern derzeit unter der Jurisdiktion des Finanzplatzes London, was einen schnellen Zugriff für internationale Transaktionen ermöglichen würde.

Der Iran-Konflikt als Katalysator der Krise

Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen ergibt sich aus der Eskalation des Konflikts im Iran, der die regionalen Märkte in tiefe Verunsicherung gestürzt hat. Während Gold traditionell als "sicherer Hafen" gilt, steht das Edelmetall im Monat März unter ungewohntem Verkaufsdruck. Ein entscheidender Faktor ist hierbei die klassische inverse Korrelation zwischen dem Goldpreis und dem US-Dollar: In Zeiten extremer geopolitischer Spannungen flüchten Investoren oft vorrangig in die US-Währung, was den Dollar-Index massiv stärkt. Da Gold weltweit in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums, was die Nachfrage sinken lässt und die Preise drückt. Marktbeobachter führen die aktuelle Schwäche zudem darauf zurück, dass Zentralbanken beginnen, ihre Bestände zu liquidieren, um den durch steigende Energiekosten verursachten Liquiditätsbedarf zu decken. Seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen hat der Goldpreis daher deutlich nachgegeben und notiert weit unter seinen Höchstständen vom Monatsanfang.

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Inflationsdruck und schwindende Puffer

Die wirtschaftliche Lage im Land bleibt derweil angespannt. Die türkische Inflationsrate erreichte im Februar einen Stand von 31,5 Prozent. Um den Verfall der Lira aufzuhalten, haben die Währungshüter laut Bloomberg-Daten allein im März bereits rund 12 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Da die reinen Devisenreserven jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, rücken die massiven Goldbestände nun als letzte Verteidigungslinie in den Fokus der Entscheidungsträger.

Ausblick für den Edelmetallmarkt

Die potenziellen Verkäufe oder Swaps durch eine der goldaffinsten Zentralbanken der Welt senden Schockwellen durch den Rohstoffmarkt. Analysten warnen, dass der Goldpreis kurzfristig weiter unter Druck geraten könnte, sollten weitere Nationalbanken dem türkischen Beispiel folgen, um ihre Bilanzen zu stützen. Gleichzeitig sehen Experten in den aktuellen Preisabschlägen aber auch eine Bodenbildung, sofern diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten greifen und die Flucht in Liquidität nachlässt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net