MÄRKTE EUROPA/Aktien vom Tief erholt - Öl auf Mehrjahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagnachmittag nach unten, das Tief am Vormittag wurde aber einmal mehr von Investoren zum Einstieg genutzt. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 15.821 Punkte, das Tief lag mit 15.669 Punkten noch deutlich tiefer. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,6 Prozent auf 4.276 Punkte. Vor allem der globale Renditeanstieg im Hinblick auf die galoppierende Inflation belastet die Stimmung.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung einen noch aggressiveren Kurs einschlägt: Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gelten nun als ausgemacht. Vereinzelt wird nicht ausgeschlossen, dass es bei der ersten Zinsanhebung gleich um 50 Basispunkte nach oben gehen könnte, die große Mehrheit geht dagegen von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus.

Auch für die Renditen der Bundesanleihen geht es leicht nach oben. So halten es die Strategen der Commerzbank für möglich, dass die Marktzinsen für die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erstmals seit April 2019 die Null-Prozent-Marke überspringen und wieder in positives Rendite-Territorium zurückkehren. Aktuell rentieren diese bei minus 0,019 Prozent.

Ölpreis für Sorte Brent auf höchstem Stand seit 2014

Öl der Sorte Brent ist so teuer wie seit über sieben Jahren nicht mehr. Ein Barrel kostete in der Spitze 88,13 Dollar. Analysten sehen zum einen die wachsende weltweite Nachfrage wegen der nachlassenden Besorgnis über die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus als ursächlich für den Preisanstieg. Gleichzeitig wachsen die Sorgen über geopolitische Spannungen, was die Preise ebenfalls nach oben treibt. Der jüngste Preisanstieg folgte, nachdem sich die Huthi-Rebellen aus dem Jemen zu Angriffen in Abu Dhabi bekannt hatten, bei denen ein Treibstofftank explodiert war.

Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem Brent-Anstieg bis zum dritten Quartal 2022 auf 100 Dollar. Die OECD-Lagerbestände dürften in diesem Sommer auf das niedrigste Niveau seit 2000 fallen, da die Nachfrage ungeachtet der neuen Varianten von Covid-19 robust bleibe. Gleichzeitig stellen die Analysten die Kapazitäten der Opec-Länder für eine ausreichende Ausweitung des Angebots in Frage. Der Sektor der europäischen Ölwerte stellt mit einem Plus von 1,5 Prozent den Tagesgewinner.

Berichtssaison läuft sich langsam warm

Noch bevor die Berichtssaison richtig auf Touren kommt, sinken die Erwartungen. Für Marktstrategin Lale Akoner von BNY Mellon Investment Management steht das Thema Margendruck im Fokus: "Die Löhne steigen, die Energiekosten sind immer noch sehr hoch, so dass die Inflation auf die Margen drücken wird. Das wird sich definitiv in den Gewinnen 2022 niederschlagen."

Bei den Einzelaktien hat Rio Tinto etwas schwächere Produktionszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktien legen 0,8 Prozent zu. Der Eisenerzexport aus Australien sank auf Jahressicht um 3 Prozent, im Quartal sogar um 5 Prozent. Damit dürfte die kommende Gewinnentwicklung des Unternehmens vollkommen von Kosten und der Preisentwicklung abhängen, meinen die Analysten von Jefferies.

Auch Hugo Boss hat erste Eckdaten vorgelegt. Dabei hat der Mode-Hersteller die Erwartungen leicht überboten. So lag das Konzern-EBIT für 2021 mit 228 Millionen Euro über der Markterwartung von 210 Millionen. Für die Aktie geht es um 1,9 Prozent nach oben, nachdem sie sich bereits auf Jahressicht verdoppelt hatte.

Die Übernahme des Tages ist der Kauf des Videospielschwergewichts Activision Blizzard durch Microsoft in den USA. Mit der Übernahme eines Schwergewichts aus der Videospiel-Branche vergrößert Microsoft sein bereits nicht kleines Geschäft in diesem Bereich. Auch andere Technologie-Konzerne dürften Interesse an Übernahmen haben, um ihre Position bei Cloud-basierten Spielen und einer virtuellen Welt, Metaverse, zu stärken. An der Börse wird darauf gesetzt, dass weitere Deals folgen könnten. Hier werden als mögliche Ziele Unternehmen aus der Gaming-Branche genannt - wie Ubisoft, die um 11 Prozent zulegen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.275,35 -0,6% -26,79 -0,5%

Stoxx-50 3.811,46 -0,5% -19,53 -0,2%

DAX 15.820,84 -0,7% -112,88 -0,4%

MDAX 34.232,22 -1,0% -355,07 -2,5%

TecDAX 3.515,30 -1,2% -42,74 -10,3%

SDAX 15.694,37 -1,1% -179,38 -4,4%

FTSE 7.576,15 -0,5% -35,08 +3,1%

CAC 7.152,66 -0,7% -48,98 -0,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,02 +0,01 +0,16

US-Zehnjahresrendite 1,83 +0,04 +0,32

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1356 -0,5% 1,1400 1,1406 -0,1%

EUR/JPY 130,10 -0,5% 130,88 130,69 -0,6%

EUR/CHF 1,0407 -0,2% 1,0433 1,0425 +0,3%

EUR/GBP 0,8361 -0,0% 0,8358 0,8355 -0,5%

USD/JPY 114,58 -0,0% 114,82 114,57 -0,5%

GBP/USD 1,3583 -0,5% 1,3639 1,3653 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3576 +0,1% 6,3465 6,3521 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.629,03 -1,1% 42.273,28 42.348,31 -10,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,97 84,30 +1,4% 1,15 +13,0%

Brent/ICE 87,26 86,48 +0,9% 0,78 +12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.817,43 1.819,55 -0,1% -2,13 -0,7%

Silber (Spot) 23,42 23,23 +0,9% +0,20 +0,5%

Platin (Spot) 981,80 976,50 +0,5% +5,30 +1,2%

Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,1% -0,00 -1,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 10:16 ET (15:16 GMT)