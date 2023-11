MÄRKTE EUROPA/Anschlusskäufe - Siemens Energy steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch noch etwas weiter nach oben. Der DAX notiert 0,3 Prozent höher bei 15.666 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent zu. Bis auf die weniger konjunkturempfindlichen Sektoren Telekom und Gesundheit liegen dabei alle Stoxx-Subindizes im grünen Bereich.

Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von den etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA: "Statt über Zinserhöhungen wird nun über Zinssenkungen diskutiert, auch wenn es dazu noch zu früh ist", so ein Marktteilnehmer zur Situation in den USA. "Die Börsen haben das Zinsgespenst abgeschüttelt", so der Vermögensverwalter QC Partners. Dazu passend ist in Großbritannien die Inflation zuletzt einen Tick niedriger ausgefallen als erwartet, wie am Morgen berichtet wurde. Und in Deutschland lagen die Großhandelspreise im Oktober 4,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Dazu kamen in der Nacht weitere positive Nachrichten, die die Stimmung an den Börsen stützen. Zum einen ist der erneut drohende "Shutdown" in den USA vom Tisch ist. Das Repräsentantenhaus hat sich auf einen weiteren Übergangshaushalt geeinigt, der bis zum 19. Januar läuft. Zum anderen sind in China sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion im Oktober besser ausgefallen als erwartet, was Konjunkturzuversicht schürt.

Am Anleihemarkt bleiben die Renditen auf dem am Vortag deutlich ermäßigten Niveau, der Dollar bleibt gedrückt. Der Euro kostet 1,0870 Dollar.

Neue Impulse könnten im Handelsverlauf von den US-Einzelhandelsumsätzen und -Erzeugerpreisen kommen. Dazu haben die Akteure das Treffen der Präsidenten der USA und Chinas im Blick, das aber erst in der Nacht stattfinden wird.

Infineon sehr fest - Siemens Energy klar an DAX-Spitze

Unternehmensseitig gibt es aus dem DAX Quartalszahlen von Infineon und Siemens Energy zu verarbeiten. Infineon (+2,1%) hat trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 wie erwartet deutlich gesteigert.

Siemens Energy steigen um weitere 8,1 Prozent und sind damit Spitzenreiter im DAX. Seit dem Kursabsturz Ende Oktober hat sich der Kurs mittlerweile um gut 60 Prozent erholt. Das Unternehmen rechnet zwar noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft, plant aber trotzdem im Konzern für das laufende Jahr mit einem Überschuss von rund 1 Milliarde Euro. Darin sind allerdings Mittelzuflüsse zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro aus Veräußerungen und beschleunigtem Portfolioumbau enthalten.

Die Aktie wird aktuell aber insbesondere von der Frage um staatliche Garantien bewegt. Dazu gab es am Vortag grünes Licht seitens der Bundesregierung und auch Banken und die Mutter Siemens helfen. Hintergrund ist der riesige Auftragsbestand von Siemens Energy. Laut den aktuellen Geschäftszahlen entwickelte sich der Auftragseingang zwar rückläufig, aber dennoch deutlich besser als von Analysten erwartet.

Alstom knicken ein - Ceconomy haussieren

In Paris geht es für Alstom um 11 Prozent abwärts. Der Industriekonzern hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs lediglich 1 Million Euro verdient. Das bereinigte operative Ergebnis fiel mit 174 Millionen Euro nicht einmal halb so hoch aus wie erwartet. Nun will Alstom mit Kostensenkungen auf die Entwicklung reagieren.

Für Alcon geht es in Zürich um 6,6 Prozent nach unten. "Die Zahlen liegen unter den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Drittquartalsausweis des Augenheilkundekonzerns.

Ceconomy machen einen Satz um 14 Prozent nach oben. Im Handel wird auf einen Bericht im Manager Magazin verwiesen, demnach die chinesische JD.com Interesse an dem deutschen Elektronikriesen haben könnte. Dem Insider-Bericht zufolge wird bereits mit Ceconomy-Aktionären wie Haniel über einen Einstieg gesprochen.

Positiv wird die Entwicklung bei SFC Energy (+4%) gesehen. Der Umsatz des Brennstoffzellenspezialisten ist in den ersten neun Monaten um 38 Prozent gewachsen, das bereinigte operative Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt.

Dermapharm verteuern sich um gut 2 Prozent. Das Unternehmen hat die Prognose erhöht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.313,60 +0,5% 21,88 +13,7%

Stoxx-50 3.935,74 +0,5% 19,01 +7,8%

DAX 15.666,42 +0,3% 51,99 +12,5%

MDAX 26.452,93 +0,8% 207,53 +5,3%

TecDAX 3.086,99 +0,5% 16,79 +5,7%

SDAX 13.347,64 +0,7% 94,10 +11,9%

FTSE 7.512,92 +1,0% 72,45 -0,2%

CAC 7.226,70 +0,6% 41,02 +11,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 -0,02 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,44 -0,00 +0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0876 +0,0% 1,0869 1,0843 +1,6%

EUR/JPY 163,82 +0,1% 163,82 163,48 +16,7%

EUR/CHF 0,9649 -0,2% 0,9660 0,9669 -2,5%

EUR/GBP 0,8718 +0,1% 0,8712 0,8699 -1,5%

USD/JPY 150,61 +0,1% 150,72 150,77 +14,9%

GBP/USD 1,2473 -0,1% 1,2475 1,2464 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2460 -0,1% 7,2474 7,2628 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 35.753,92 +0,4% 35.639,79 36.138,68 +115,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,22 78,26 -0,1% -0,04 +1,2%

Brent/ICE 82,53 82,47 +0,1% +0,06 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,36 47,83 +1,1% +0,53 -46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.972,10 1.963,37 +0,4% +8,73 +8,1%

Silber (Spot) 23,30 23,13 +0,8% +0,18 -2,8%

Platin (Spot) 890,33 892,50 -0,2% -2,18 -16,6%

Kupfer-Future 3,68 3,68 -0,2% -0,01 -3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

