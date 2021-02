MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben gut unterstützt - Silber gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Montagnachmittag weitgehend an den Gewinnen fest. Eine Entspannung bei der Nachrichtenlage um den EU-Impfstreit und ordentliche Wirtschaftsdaten aus China stützen den Markt. Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca wird etwas mehr von seinem Corona-Impfstoff für die Eurozone bereitstellen als zuletzt angekündigt. Auch Biontech will der EU ab April mehr Impfstoff zur Verfügung stellen. Die Erwartungen an den Corona-Impfgipfel zwischen Bund und Ländern sind indes gering.

Der DAX legt 1,1 Prozent auf 13.581 Zähler zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,2 Prozent auf 3.524 Punkte. Derweil kommt von Konjunkturseite kein Störfeuer für die Aktienmärkte. In China verliert die dortige Erholung der Wirtschaft zwar etwas an Kraft, denn der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist leicht gesunken. Allerdings befindet er sich immer noch im Expansionsbereich, nachdem er im November sogar ein Dekadenhoch erreicht hatte.

Industriesektor in Europa wächst kräftig

Der Industriesektor der Eurozone ist im Januar den siebten Monat in Folge auf Wachstumskurs geblieben und expandierte abermals kräftig. Wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, gab der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor zwar von 55,2 auf 54,8 Punkte nach, blieb damit aber deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 54,7 Zähler ausgewiesen worden.

Daneben haben weitere Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt: Bei Stabilus geht es 0,8 Prozent nach oben, hier wurde der Gewinn stärker als der Umsatz gesteigert. Noch offen ist aber der Ausblick auf das laufende Jahr. In Europa wird verschnupft auf die Zahlen der Banken reagiert: Die Kurse von Julius Bär aus der Schweiz und Swedbank aus Schweden fallen um 2,2 bzw. 4,8 Prozent.

Ryanair legen 1,2 Prozent zu. Der Lockdown in Europa sowie das Fernbleiben der Geschäftsreisenden lassen die Passagierzahlen einbrechen. So flog Ryanair im dritten Quartal einen Nettoverlust vor Sondereinflüssen von 306 Millionen Euro ein, der nach Aussage der Citi-Analysten aber nahe der Markterwartung lag.

Siemens Healthineers hat endgültige Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt. Für den Kurs geht es 1,9 Prozent aufwärts. Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) sinkt gegen den Trend um 3,1 Prozent, damit stellt sie den Verlierer im DAX. Im Handel wird auf die Abstufung durch die Analysten von Stifel verwiesen. Gesucht sind dagegen nach positiven Analystenstimmen Covestro-Aktien (plus 3,3 Prozent) sowie SAP (plus 2,2 Prozent).

Nach Gamestop entdecken Spekulanten Silber

Auch die Geschichten rund um Gamestop und Kleinanleger versus Hedgefonds drehen sich weiter. Die Aktie entwickelt sich hochvolatil und gibt aktuell 7 Prozent nach. Derweil scheinen sich die Spekulanten in den Sozialen Medien verstärkt auf Silber zu konzentrieren. Der Preis zieht um 11,8 Prozent an und notiert knapp über der Marke von 30 Dollar. Händler rechnen mit einem baldigen Eingreifen der Regulierungsbehörden.

Ulrich Stephan von der Deutschen Bank sieht nach wie vor Chancen, dass die Leerverkäufe bei Gamestop noch Gewinne abwürfen. Aktuell seien noch 50 Millionen Aktien leerverkauft nach 70 Millionen vor einer Woche. "Wenn die Blase platzt, werden die Hedgefonds, die noch short sind, eine Menge Geld verdienen", so der Anlagestratege. Der tatsächliche Wert des Spekulationsobjekts scheine für die Privatanleger keine Rolle zu spielen. Die Späteinsteiger könnten eine Menge Geld verlieren. Generell hält er den Schaden der Entwicklung für die Gesamtmärkte für begrenzt.

