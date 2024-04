MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich mit Ölpreis

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Freitagmittag weiter mit Abschlägen, allerdings deutlich erholt von den Tagestiefs. Grund ist der sich erholende Ölpreis. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 17.717 Punkte, im Tagestief hatte der deutsche Auswahlindex noch bei 17.627 Punkten gestanden. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.913 nach unten, im Tief stand der Index bei 4.884. Risk-off ist das Gebot der frühen Stunde. Meldungen über Explosionen nahe der iranischen Stadt Isfahan schüren Sorgen vor einem weiteren Drehen an der Eskalationsspirale im Nahen Osten. Der unverändert schwelende Konflikt sorgt für Zurückhaltung bei den Investoren, die Aktien verkaufen und Anleihen kaufen.

Brent kurzzeitig über 90 Dollar das Barrel

Während die asiatischen Aktienindizes fielen, zogen über Nacht Öl und Gold aufgrund der Spannungen im Nahen Osten an. Der Preis für Öl schoss zudem nach oben, was immer als Seismograph für die Entwicklung im Nahen Osten gilt. So notierte das Barrel der Sorte Brent vor den Nachrichten bei 87 Dollar, schoss kurzfristig auf über 90 in die Höhe, um aktuell bei 86,60 Dollar zu handeln. Auch Anleihen wurden als sichere Häfen gesucht, kommen aber von ihren Hochs in der Nacht bereits wieder zurück. Mit Blick auf das Wochenende dürften sich die Käufer zurückhalten, weil in den kommenden beiden Tagen ein bestehendes Nachrichtenrisiko nicht gehandelt werden kann.

Positiv stellen die Analysten von Jefferies das Umsatzplus von L'Oreal (+4,3%) heraus. Dies liege im ersten Quartal bei einem bereinigten LFL-Wachstum von 8,1 Prozent im Vergleich zu den Konsensschätzungen von 6,0 Prozent. Die Luxusdivision habe leicht verfehlt, wurde aber durch die anhaltende Stärke im Bereich Consumer Products mehr als ausgeglichen. Mit Blick auf die Regionen überzeugte Europa. Die Aktie von Beiersdorf (+0,6%) kann davon profitieren und legt zu.

Als "solide wie erwartet" stufen die Analysten von Bernstein die Zahlen von Essilorluxottica (-1,2%) zum ersten Quartal ein. Das organische Wachstum lag bei 5,5 Prozent und liefere keine Überraschung. Das organische Wachstum in Nordamerika liegt bei 1,7 Prozent, während Europa und APAC jeweils um 8 Prozent zulegten und Lateinamerika sogar über 10 Prozent. Die Analysten gehen davon aus, dass die guten Nachrichten bereits im Aktienkurs enthalten sind, der seit Jahresbeginn um mehr als 12 Prozent gestiegen sei.

Nach einem überzeugenden zweiten Quartal geht es für die Aktie von Sodexo um 3,7 Prozent nach oben. Dabei konnte das Unternehmen auf breiter Front überzeugen. Lauf Jefferies lag das organische Umsatzwachstum mit 8,9 Prozent im zweiten Quartal deutlich über dem Konsens von 7,1. Die EBITA-Marge übertrifft den Konsens um 8 Basispunkte. Auf Grund einer niedrigeren Steuerquote liegt das EBITA um 2 Prozent und EPS 9 Prozent über dem Konsens.

Schneider Electric zeigt Interesse an Bentley Systems

Bei der Aktie von Schneider Electric (-2,4%) belastet, dass sich das Unternehmen in Gesprächen befindet, um die Kontrolle über das Ingenieursoftware-Unternehmen Bentley Systems zu übernehmen. Eine solche Transaktion könnte ein Volumen von mehr als 15 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Unternehmen befinden sich in einem frühen Stadium der Gespräche über ein Geschäft, bei dem das französische Unternehmen sein Softwaregeschäft mit Bentley zusammenlegen würde.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.910,49 -0,5% -26,08 +8,6%

Stoxx-50 4.322,99 -0,3% -12,16 +5,6%

DAX 17.709,90 -0,7% -127,50 +5,7%

MDAX 25.915,88 -1,0% -273,56 -4,5%

TecDAX 3.188,11 -0,7% -22,73 -4,5%

SDAX 13.887,19 -1,0% -145,18 -0,5%

FTSE 7.828,64 -0,6% -48,41 +2,0%

CAC 7.991,49 -0,4% -31,77 +5,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 -0,04 -0,11

US-Zehnjahresrendite 4,58 -0,05 +0,70

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Uhr Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0648 +0,0% 1,0632 1,0663 -3,6%

EUR/JPY 164,60 +0,0% 164,18 164,83 +5,8%

EUR/CHF 0,9684 -0,3% 0,9667 0,9720 +4,4%

EUR/GBP 0,8560 +0,0% 0,8566 0,8556 -1,3%

USD/JPY 154,57 -0,0% 154,40 154,60 +9,7%

GBP/USD 1,2440 +0,0% 1,2414 1,2463 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2521 +0,0% 7,2526 7,2483 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 64.885,73 +2,0% 62.108,87 63.794,66 +49,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,46 82,73 -0,3% -0,27 +13,5%

Brent/ICE 86,65 87,11 -0,5% -0,46 +13,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,56 32,14 -1,8% -0,57 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.382,16 2.379,37 +0,1% +2,79 +15,5%

Silber (Spot) 28,27 28,23 +0,2% +0,04 +18,9%

Platin (Spot) 935,30 939,65 -0,5% -4,35 -5,7%

Kupfer-Future 4,48 4,44 +1,0% +0,05 +14,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

