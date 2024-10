MÄRKTE EUROPA/Fallender Ölpreis und Aussicht auf Zinssenkung stützen

FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich Europas Börsen auch am Dienstagmittag. Vielerorts stützen weiter die Freude über das Konjunkturpaket in China und die Aussicht auf Zinssenkungen. Am Donnerstag wird von der EZB ein Schritt um 25 Bp nach unten erwartet. Dazu hatten starke US-Börsen gute Vorgaben geliefert, und der Ölpreis fällt zurück.

Überdies startet die Berichtssaison, in den USA legen Bank of America, Goldman Sachs sowie Citigroup ihre Quartalsberichte vor. Der DAX klettert um 0,3 Prozent auf 19.572 Zähler, der Euro-Stoxx-50 fällt dagegen um 0,3 Prozent auf 5.025 Punkte. Ihn belastet das Kursminus der schwergewichteten Öl-Aktien.

ZEW-Index zeigt Silberstreif

Nach drei Rückgängen in Folge konnte der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen deutlich zulegen und hat dabei mit 13,1 die Konsensschätzung übertroffen. Mehr als ein Silberstreif am Horizont ist dies für die Marktstrategen der Helaba aber nicht: So liege das aktuelle Niveau deutlich unter dem des Frühjahrs und die Lageeinschätzung sei nochmals gesunken. Vorerst bleibe die deutsche Wirtschaft in einer schwachen Verfassung.

Erleichterungsrally bei Airlines dank Ölpreis

Zu den Tagesgewinnern in Europa zählen die Aktien die Airlines. Hier sorgt der fallende Ölpreis für eine Erleichterungsrally. Der Sektor der Reisewerte im Stoxx-600-Index steigt 1,2 Prozent. Vor allem die britischen Titel Easyjet (+4,3%) und British-Airways-Mutter IAG (+4%) profitieren davon, bei Lufthansa geht es um 2,4 Prozent höher. Auch Reiseveranstalter wie Tui legen um 1,9 Prozent zu und die Aktie der Hotelkette Accor um 0,8 Prozent. Kurstreiber ist weiter, dass Israel bei einem Vergeltungsangriff auf den Iran keine Ölanlagen ins Visier nehmen will.

Im DAX springen MTU mit 2,8 Prozent Plus an die Spitze. Hier hat JP Morgan das Kursziel deutlich erhöht auf 370 nach 325 Euro. Auch Airbus legen um 1,1 Prozent zu.

Online-Apotheken gesucht

Derweil handelt die Aktie der Deutschen Bank 2,1 Prozent tiefer, hier belastet eine Platzierung. Einem Reuters-Bericht zufolge hat ein ungenannter Investor ein Paket mit Aktien der Deutschen Bank für rund 256 Millionen Euro verkauft.

Bei der Online-Apotheke DocMorris geht es um 2,6 Prozent nach oben. Hier sorgen die Zahlen für Erleichterung, denn nach der jüngsten Gewinnwarnung waren die Erwartungen an das Wachstum gedämpft. Im dritten Quartal 2024 wuchs der Außenumsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland um 15,5 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2024. Die Aktien des Konkurrenten Redcare (Markenauftritt "Shop Apotheke") notieren 0,6 Prozent höher.

Ericsson hat für das dritte Quartal starke Zahlen vorgelegt, die Aktie verteuert sich um 8,5 Prozent. Der Umsatzmix verschob sich nach Nordamerika, wo das Wachstum im Netzwerkbereich um 80 Prozent zum Vorjahr stieg. Der Gewinn (EBITA) lag mit 7,8 Milliarden schwedischen Kronen fast 30 Prozent über Analystenerwartung.

Für die Aktie von Nagarro geht es fast 1 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen seine Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hat.

Mutares legen um 2 Prozent zu, nachdem das Unternehmen ankündigte, den Spezialmotorenbauer Steyr Motors nach einem erfolgreichen Turnaround an die Frankfurter Börse zu bringen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.024,88 -0,3% -16,13 +11,1%

Stoxx-50 4.497,69 -0,4% -17,43 +9,9%

DAX 19.572,38 +0,3% 64,09 +16,8%

MDAX 26.905,20 +0,0% 10,85 -0,9%

TecDAX 3.428,60 +0,4% 13,29 +2,7%

SDAX 13.863,43 -0,4% -58,47 -0,7%

FTSE 8.246,57 -0,6% -46,09 +7,2%

CAC 7.546,55 -0,7% -55,51 +0,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,23 -0,05 -0,34

US-Zehnjahresrendite 4,06 -0,04 +0,18

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:45 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0908 -0,0% 1,0890 1,0913 -1,2%

EUR/JPY 162,66 -0,4% 162,83 163,51 +4,5%

EUR/CHF 0,9400 -0,1% 0,9399 0,9420 +1,3%

EUR/GBP 0,8334 -0,2% 0,8349 0,8360 -3,9%

USD/JPY 149,12 -0,4% 149,53 149,83 +5,8%

GBP/USD 1,3089 +0,2% 1,3042 1,3053 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1252 +0,4% 7,1308 7,0942 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.625,70 -0,2% 65.276,70 65.834,85 +50,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,13 73,83 -5,0% -3,70 -0,7%

Brent/ICE 73,75 77,46 -4,8% -3,71 -1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,205 40,58 -3,4% -1,37 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.655,34 2.646,32 +0,3% +9,03 +28,8%

Silber (Spot) 31,21 31,25 -0,1% -0,04 +31,3%

Platin (Spot) 983,84 996,50 -1,3% -12,66 -0,8%

Kupfer-Future 4,34 4,41 -1,4% -0,06 +9,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

October 15, 2024 06:42 ET (10:42 GMT)