MÄRKTE EUROPA/Leicht erholt - Sartorius und Siemens Energy gesucht

DOW JONES--Leicht erholt sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Wie erhofft scheint der Schock der US-Tech-Industrie durch den Konkurrenten Deepseek aus China überwunden zu sein. Dazu kommen gute Zahlen der DAX-Werte SAP und Siemens Energy, die für Zuversicht mit Blick auf die Berichtssaison sorgen. Dazu richtet sich der Blick nun wieder mehr auf die bevorstehenden Sitzungen der Notenbanken EZB und Fed. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 21.317 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert bei 5.187 Zählern.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Keine marktbreite Belastung vom KI-Crash

Als besonders bemerkenswert hoben Händler die Stärke des breiten US-Marktes am Voabend hervor: "Die Tech-Branche ist vom Gesamtmarkt komplett isoliert worden", sagte ein Händler. Ihr Einbruch habe keine Breitenwirkung gehabt, die befürchtete Ansteckung sei ausgeblieben.

So stürzten Nvidia und Broadcom um je 17 Prozent ab, ein eher konsumorientierter Tech-Wert wie Apple stieg jedoch über 3 Prozent an. Auch Meta kletterten um 2 Prozent, da das Unternehmen vor allem als Chip-Kunde stark im KI-Bereich involviert ist. Eine billigere Konkurrenz bei den KI-Modellen und notwendigen Chips wäre auf der Nutzerseite eher ein Vorteil.

SAP, Sartorius und Siemens Energy besser als erwartet

Die vorläufigen Erstquartalszahlen von Siemens Energy sind über den Erwartungen ausgefallen. Die Umsätze liegen laut JP Morgan (JPM) 5 Prozent über der Marktschätzung, die Auftragseingänge sogar 7 Prozent. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat die Schätzungen um 18 Prozent geschlagen. Die Aktien legen um 3,3 Prozent zu.

Einen Kurssprung von fast 13 Prozent weisen Sartorius auf. Die Unternehmenszahlen liegen leicht über dem erwarteten Rahmen. Für Freude sorgt jedoch ein starker Auftragseingang in der Branche: Die Book-to-Bill-Ratio sprang auf 1,2 im vierten Quartal. Dies weckt Hoffnungen auf eine Umsatzbelebung, nachdem das Geschäft lange von Lagerabbau auf Kundenseite und entsprechend geringen Käufen geprägt war.

Entsprechend springen auch Sartorius Stedim in Paris um 11 Prozent an. Im DAX steigen Merck um 5,4 Prozent an, für den Vergleichswert Tecan in der Schweiz geht es um 3,4 Prozent höher.

Positiv kommen zwar auch die Quartalszahlen von SAP an, hier bremst aber noch die schwache Erholung der Tech-Branche in Europa: Die Aktien geben 0,2 Prozent ab. Der wichtige Cloud-Umsatz legte im vierten Quartal um 27 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu und lag leicht über den Schätzungen. Die neu ausgegebene Jahresprognose für 2025 liegt ebenfalls über den Erwartungen.

Bei Wacker Chemie sehen die Zahlen für 2024 etwas gedämpfter aus. Hier haben niedrigere Preise und Umsätze für Polysilizium die Bilanz gedrückt. Der Umsatz fiel um 11 Prozent, der Gewinn (EBITDA) um 7 Prozent. Die Aktien geben 0,4 Prozent ab.

Unter den Nebenwerten hat Eckert & Ziegler hingegen gute Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn lagen leicht über Erwartung. Hier geht es 3,4 Prozent höher.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.187,35 -0,0% -1,10 +6,0%

Stoxx-50 4.538,11 +0,2% 10,55 +5,3%

DAX 21.316,94 +0,2% 34,76 +7,1%

MDAX 26.114,30 +0,0% 10,20 +2,1%

TecDAX 3.667,96 +1,0% 37,06 +7,3%

SDAX 14.303,59 +0,3% 35,67 +4,3%

FTSE 8.537,91 +0,4% 34,20 +4,7%

CAC 7.903,46 -0,0% -3,12 +7,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,54 +0,01 +0,18

US-Zehnjahresrendite 4,56 +0,02 -0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0430 -0,6% 1,0440 1,0504 +0,7%

EUR/JPY 162,36 +0,2% 162,55 162,04 -0,3%

EUR/CHF 0,9453 -0,1% 0,9448 0,9455 +0,7%

EUR/GBP 0,8386 -0,1% 0,8390 0,8419 +1,3%

USD/JPY 155,68 +0,7% 155,69 154,29 -1,1%

GBP/USD 1,2437 -0,5% 1,2444 1,2476 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2840 +0,5% 7,2788 7,2460 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 102.756,70 +1,1% 102.746,65 100.934,35 +8,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,58 73,17 +0,6% +0,41 +3,3%

Brent/ICE 77,55 77,08 +0,6% +0,47 +3,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,44 47,93 +1,1% +0,52 -5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.735,68 2.744,06 -0,3% -8,38 +4,3%

Silber (Spot) 29,90 30,20 -1,0% -0,30 +3,6%

Platin (Spot) 942,00 950,25 -0,9% -8,25 +3,9%

Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,5% +0,02 +5,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Auto: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2025 03:36 ET (08:36 GMT)