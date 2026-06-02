DAX24.932 -0,8%Est506.086 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 ±0,0%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.651 +0,4%Euro1,1612 -0,2%Öl98,42 +2,6%Gold4.458 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors im Fokus
Top News
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Gefechte zwischen USA und Iran treiben Öl

03.06.26 09:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.478,60 EUR 13,80 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Douglas AG
9,04 EUR 0,26 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,52 EUR 2,02 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
35,76 EUR -1,82 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
46,14 EUR 0,42 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit deutlicheren Abgaben zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte im frühen Handel. Die schlechten Nachrichten vom Persischen Golf belasten über wieder steigende Ölpreise das Sentiment, heißt es. Nach den erneuten Gefechten zwischen den USA und dem Iran geht es für den Barrel der Nordseesorte Brent um 1,8 Prozent auf 97,70 Dollar nach oben. Allerdings betonten beide Seiten noch, dass der Waffenstillstand dadurch nicht gefährdet sei, heißt es. Der DAX reduziert sich um 0,7 Prozent auf 24.941 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verzeichnet einen Abschlag von 0,4 Prozent auf 6.085 Punkte. Unter Druck stehen weiter die Rüstungswerte mit 1,4 Prozent Minus im Sektor-Index. Gewinner ist der Retail-Index mit 2,3 Prozent dank starker Zahlen von Inditex.

Leicht stützend wirken gute Konjunkturdaten. Die Welle der Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus geht weiter, diesmal für den Service-Bereich. Hier ging es in China deutlich stärker nach oben als erwartet. Dies zeigte sich bereits zuvor bei den Industriegewinnen. "Vielleicht haben wir die Konjunkturerholung in China unterschätzt", so ein Händler. Für Europas Exportwerte sei das eine gute Nachricht. Der RatingDog Einkaufsmanager-Index (PMI) legte im Mai auf 54,4 zu nach 52,6 im Vormonat. Damit geht es nun schon drei Monate in Folge nach oben. Besonders im Fokus steht nun der PMI für Deutschland in zweiter Lesung, der am Vormittag veröffentlicht wird.

Dazu stehen neue Inflationsdaten aus der Eurozone an, diesmal die Produzentenpreise (PPI). Hier schaut der Markt vor allem auf die strukturelle Entwicklung der Preise ohne Energiekosten. Denn bei ihnen wird immer noch mit einer Besserung gerechnet. In den USA steht am Nachmittag der ISM-Service-Index an, einer der wichtigsten Indikatoren für den US-Markt. Zudem werden der ADP-Arbeitsmarktbericht, die neuen US-Aufträge und das Beige Book der Fed veröffentlicht.

Von Unternehmensseite kamen Zahlen vom spanischen Modekonzern Inditex. Diese werden im Handel als gut eingestuft, die Titel legen um 5 Prozent zu. Mit den aktuellen Zahlen halte man sich weiter auf einem Rekordniveau, vor allem bei der Profitabilität mit einer Bruttomarge von über 61 Prozent.

Auch die Aktien des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine legen nach Zahlen um 1,3 Prozent zu. Vor allem die Gewinnkennziffern konnten hier die Erwartungen übertreffen.

Wie vom Handel erwartet schlagen angesichts der überschaubaren Unternehmensnachrichten die Umstufungen durch Analysten kräftig durch: So fallen Ströer nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 6,2 Prozent. Bei Douglas geht es umgekehrt um 5 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Die Aktien von ASML verbessern sich um 0,5 Prozent auf 1.469 Euro, nachdem JP Morgan das Kursziel auf 1.900 Euro erhöht hat.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.084,65 -0,4 -23,20 6.107,85 0,0

Stoxx-50 5.178,43 -0,2 -11,02 5.189,45 0,0

DAX 24.941,16 -0,7 -183,01 25.124,17 0,0

MDAX 32.649,65 -0,9 -298,15 27.039,42 6,6

TecDAX 4.205,89 -0,7 -30,32 3.091,28 16,1

SDAX 18.931,06 -0,6 -112,60 13.062,07 10,2

FTSE 10.361,64 -0,1 -11,87 10.373,51 4,3

CAC 8.180,86 -0,3 -28,23 8.209,09 0,4

SMI 13.291,74 -0,1 -13,98 13.305,72 0,0

ATX 6.121,46 -0,3 -18,54 6.140,00 0,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17

EUR/USD 1,1613 -0,2 -0,0018 1,1631 1,1631

EUR/JPY 185,76 -0,1 -0,2300 185,99 185,9800

EUR/CHF 0,9163 +0,1 0,0007 0,9156 0,9155

EUR/GBP 0,8635 -0,0 -0,0002 0,8637 0,8633

USD/JPY 159,94 +0,0 0,0500 159,89 159,9000

GBP/USD 1,3446 -0,1 -0,0019 1,3465 1,3470

USD/CNY 6,7721 +0,2 0,0099 6,7622 6,7622

USD/CNH 6,7741 +0,2 0,0127 6,7614 6,7627

AUS/USD 0,7159 -0,3 -0,0019 0,7178 0,7180

Bitcoin/USD 67.109,78 -0,6 -382,86 67.492,64 67.131,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,81 +2,2 2,05 93,76

Brent/ICE 97,7 +1,8 1,70 96,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.456,09 -0,6 -28,50 4.484,59

Silber 74,08 -1,4 -1,03 75,11

Platin 1.916,10 -1,1 -20,65 1.936,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 03:44 ET (07:44 GMT)

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
08:01ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
20.05.2026ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen