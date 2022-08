MÄRKTE EUROPA/Lethargisch - Gaspreis steigt - Euro unter Parität

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwochnachmittag gut behauptet. Marktteilnehmer sprechen von einem lethargischen Geschäft bei dünnen Umsätzen. Von den US-Börsen kommen keine Impulse, dort sind die Akteure im Wartemodus mit Blick auf das Notenbankentreffen in Jackson Hole ab Donnerstag.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Der DAX liegt kaum verändert bei 13.195 Punkten. Der Euro-Stoxx legt um 0,2 Prozent auf 3.660 Zähler zu. Größte Verlierer sind nach den jüngsten Kursgewinnen Rohstoffaktien mit einem Minus von 1,5 Prozent des entsprechenden Stoxx-Subindex. Leicht im Plus liegen die Indizes von Branchen, die als defensiv und weniger zyklisch gelten. Am Anleihemarkt scheint die jüngste starke Abwärtstendenz zunächst gestoppt, hier geben die Notierungen leicht nach.

Im Blick stehen die hohe Inflation und damit verbunden die Zinspolitik und eine drohende Rezession. Der Markt fokussiert sich nun auf das Treffen in Jackson Hole. Die potenziell wichtigste Rede von Fed-Chef Jerome Powell steht aber erst am Freitag an, so dass der lethargische Handel bis dahin weitergehen könnte. Marktstrategen erwarten zumeist falkenhafte Kommentare von Powell.

Das treibt den Dollar an, der am Vortag einen Schwächeanfall erlitten hatte nach schwachen US-Konjunkturdaten, und nun wieder anzieht. Der Euro geht mit 0,9919 Dollar wieder klar unter pari um. Die Abwertung des Euro ist für die Devisenstrategen der DZ Bank ein klar negatives Signal. Die Belastungsfaktoren, die auf der Währung lasteten, hätten zuletzt noch einmal deutlich zugenommen - insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Energiepreise. Spannend sei, wie die EZB nun agiere, denn die Abwertung des Euro sei wirtschaftlich problematisch, weil sie das Inflationsproblem verschärfe. Auch im Außenhandel schade der schwache Euro mehr als er nütze. Zwar seien die Exporte robust, gleichzeitig wachse aber die Importrechnung immer weiter.

Gas erneut teurer

Der Gaspreis zieht wieder an und befeuert die Inflations- und Rezessionsorgen. Für den TTF-Gas-Future mit Septemberfälligkeit geht es um 7,2 Prozent auf 288,5 Euro je MWh nach oben, das bisherige Kontrakthoch vom Dienstag liegt bei 295 Euro. Die Nerven liegen nach Aussage von Marktstratege Craig Erlam von Oanda blank. Die von Gazprom angekündigte Unterbrechung wegen Wartungsarbeiten werde voraussichtlich drei Tage dauern, es gebe aber Befürchtungen, dass sie länger dauern könnte.

Zudem habe Freeport LNG jüngst den Termin für die Wiederinbetriebnahme des bei einer Explosion beschädigten Erdgasexportterminals auf Mitte November verschoben, was ein weiterer Rückschlag für die Europäische Union sei, vom russischen Gas loszukommen.

Richemont vor möglicher Neubewertung

Bei den Einzelwerten profitieren Richemont (+3,5%) vom Teilausstieg aus Yoox Net-a-Porter (YNAP). Die YNAP-Beteiligung habe sich nie wie erhofft entwickelt, daher werde das Vorhaben an der Börse begrüßt, heißt es. Der Deal dürfte laut RBC Capital operatives Ergebnis und Margen befeuern. Die Folge könnte im Laufe der Zeit eine Neubewertung sein. Richemont verkauft zunächst 47,5 Prozent an Farfetch, ein auf Designermode spezialisierter Online-Marktplatz, gegen Farfetch-Aktien. Die gewinnen in New York rund 18 Prozent.

Schneider Electric (+0,09%) erwägt ein Übernahmeangebot für jene Aktien des britischen Maschinenbau- und Industriesoftwareunternehmens Aveva, die den Franzosen noch nicht gehören. In Anbetracht des Kursrückgangs der Aveva-Aktie um 50 Prozent in den vergangenen 12 Monaten halten die Jefferies-Analysten eine mögliche Komplettübernahme durch Schneider für sinnvoll, zumal die meisten Topmanager von Aveva aus dem Hause Schneider stammten. Aveva schießen um fast 30 Prozent nach oben.

Jeweils nach Quartalszahlen gewinnen CTS Eventim 2,0 Prozent und die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy 13,7 Prozent, während das Papier des Baumaterialanbieters Sto wenig verändert tendiert.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.660,05 +0,2% 7,53 -14,9%

Stoxx-50 3.648,78 +0,3% 11,72 -4,4%

DAX 13.195,44 +0,0% 1,21 -16,9%

MDAX 26.018,59 +0,2% 54,03 -25,9%

TecDAX 3.028,02 +0,9% 28,30 -22,8%

SDAX 12.240,98 +0,0% 5,91 -25,4%

FTSE 7.464,31 -0,3% -23,80 +1,4%

CAC 6.372,88 +0,2% 10,86 -10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,37 +0,05 +1,55

US-Zehnjahresrendite 3,10 +0,05 +1,59

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 18:18 % YTD

EUR/USD 0,9914 -0,5% 0,9936 0,9969 -12,8%

EUR/JPY 136,01 -0,2% 135,79 135,95 +3,9%

EUR/CHF 0,9601 -0,1% 0,9598 1,0376 -7,5%

EUR/GBP 0,8428 +0,1% 0,8418 0,8421 +0,3%

USD/JPY 137,19 +0,3% 136,65 136,39 +19,2%

GBP/USD 1,1762 -0,6% 1,1804 1,1839 -13,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8795 +0,4% 6,8794 6,8517 +8,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.427,74 -0,3% 21.445,60 21.425,20 -53,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,13 93,74 +0,4% +0,39 +32,6%

Brent/ICE 100,73 100,22 +0,5% +0,51 +35,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 288,50 269,05 +7,2% +19,45 +329,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.745,50 1.748,13 -0,2% -2,63 -4,6%

Silber (Spot) 19,01 19,19 -0,9% -0,18 -18,4%

Platin (Spot) 872,35 883,78 -1,3% -11,43 -10,1%

Kupfer-Future 3,65 3,70 -1,3% -0,05 -17,7%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2022 10:29 ET (14:29 GMT)