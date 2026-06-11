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MÄRKTE EUROPA/Sehr fest mit neuen Friedenshoffnungen und fallendem Ölpreis

12.06.26 18:08 Uhr
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DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Freitag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Treiber waren neue Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump hat weitere Angriffe gegen den Iran abgesagt und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran gesprochen - allerdings nicht zum ersten Mal. Das Abkommen soll auch ein Ende der Blockade der Straße von Hormus beinhalten. Der Iran widersprach allerdings; es sei keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen worden.

Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.635 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 2,2 Prozent auf 6.188 Punkte nach oben. Der Ölpreis gab weiter nach. Brent stand zu Börsenschluss bei knapp 87 Dollar das Fass. Damit notiert Öl inzwischen weit unter den Höchstpreisen seit Ausbruch des Krieges jenseits von 120 Dollar. Das dämpfte Inflationssorgen und das wiederum Zinserhöhungssorgen. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen nach unten.

Vom billigeren Öl profitierten Airlines und Touristikaktien: Lufthansa verteuerten sich um 5,2 Prozent, Air France um 8,4 Prozent oder IAG um gut 7 Prozent. Für das TUI-Papier ging es um 8,7 Prozent nach oben. Fraport kletterten um 5,9 Prozent. Der Flughafenbetreiber hat Verkehrszahlen für Mai vorgelegt, Sie sind laut der DZ Bank weitgehend wie erwartet ausgefallen. Das Kursplus dürfte - wie bei den Fluglinienaktien- eher den sinkenden Ölpreisen zu verdanken gewesen sein.

Im Technologiesegment und bei Aktien mit KI-Fantasie sorgte für Rückenwind, dass der Rekordbörsengang von SpaceX planmäßig verlaufen ist. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 135 Dollar an den Mann gebracht, womit der Raumfahrt- und KI-Konzern rund 75 Milliarden Dollar einsammelte. Der erste Kurs lag bei 150 Dollar, was für ein erfolgreiches Debüt sprach. Infineon gewannen 3,9 Prozent oder STMicroelectronics 4,5 Prozent.

Für Siemens Energy ging es um weitere 4,5 Prozent nach oben. Sie waren am Vortag schon um rund 6 Prozent gestiegen, nachdem es an den Tagen zuvor aber auch zu einem kräftigen Rücksetzer gekommen war. Das Unternehmen hat nun über einen Rekordauftragsbestand von 154 Milliarden Euro berichtet. "Besonders interessant waren dabei die Zahlen zur direkten Verknüpfung mit dem Ausbau von Rechenzentren", sagte ein Händler.

Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Bank mit Aufschlägen von 6,6 Prozent ohne besondere Nachrichten. Zu den Tagesverlierern gehörten Rüstungsaktien. Rheinmetall verloren 1,2 Prozent, Hensoldt 4,1 Prozent oder Thales 1,3 Prozent. Die Möglichkeit eines Friedensschlusses zwischen dem Iran und den USA belastete genauso wie die zuletzt zunehmenden diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.188 +2,2 +4,6

Stoxx-50 5.288 +1,8 +5,6

Stoxx-600 633 +1,9 +5,0

DAX 24.635 +1,8 -1,2

FTSE-100 London 10.304 +1,6 +3,8

CAC-40 Paris 8.201 +1,8 +0,6

AEX Amsterdam 1.063 +1,7 +11,8

ATHEX-20 Athen 6.080 +1,2 +13,6

BEL-20 Brüssel 5.647 +1,6 +11,2

BUX Budapest 133.529 +1,6 +20,3

OMXH-25 Helsinki 6.244 +1,5 +9,5

OMXC-20 Kopenhagen 1.515 +1,0 -5,8

PSI 20 Lissabon 9.025 +0,8 +9,2

IBEX-35 Madrid 18.290 +2,6 +5,7

FTSE-MIB Mailand 50.505 +2,0 +12,4

OBX Oslo 1.952 -0,5 +22,2

PX Prag 2.529 +1,3 -5,8

OMXS-30 Stockholm 3.064 +1,6 +6,3

WIG-20 Warschau 138.732 +2,3 +15,7

ATX Wien 6.073 +3,1 +14,0

SMI Zürich 13.530 +1,3 +2,0

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1571 -0,1 -0,0006 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,44 +0,2 0,2700 185,17 185,3500

EUR/CHF 0,9217 +0,2 0,0015 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8628 -0,0 -0,0001 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,26 +0,2 0,3400 159,92 160,4600

GBP/USD 1,3408 -0,0 -0,0004 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7626 -0,2 -0,0130 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7643 +0,0 0,0012 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7044 -0,1 -0,0004 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 63.695,15 +0,6 350,87 63.344,28 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,70 -3,4 -3,01 87,71

Brent/ICE 86,72 -4,1 -3,66 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.210,76 -0,1 -3,08 4.213,84

Silber 67,36 +0,0 0,01 67,35

Platin 1.705,94 -0,8 -13,97 1.719,91

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 12, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

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